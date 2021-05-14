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Olay iddia: Emre Belözoğlu istifa edecek

14.05.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Emre Belözoğlu'nun yönetimin önünü açmak için son maçın ardından istifa edeceği iddia edildi.

Olay iddia: Emre Belözoğlu istifa edecek

Fenerbahçe, inişler ve çıkışlarla geçen sezona Kayserispor maçıyla noktayı koyacakken, sarı-lacivertli takım için sürpriz bir iddia geldi.

A Spor ekranlarında Haldun Domaç, Emre Belözoğlu'nun son maçın ardından istifa edeceğini ifade etti.

Haldun Domaç, "Emre Belözoğlu, Kayserispor maçından sonra istifa edecek. Yönetim karar verecek, diyecek ki, 'Hocam biz seninle devam etmek istiyoruz, istifa atalım' ya da 'Gel sportif direktör ol' diyecekler. İstifayı verecek ki yönetimin eli kolaylaşsın." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de sezona sportif direktör olarak başlayan Emre Belözoğlu, Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Emre Belözoğlu
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