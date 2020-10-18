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OLAY! Serdar Aziz'den skandal sözler: Nasıl adamsınız siz ya, şerefsiz köpekler!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.10.2020 21:15 | Son Güncelleme

Göztepe ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maça penaltılar damga vurdu. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltının ardından Göztepe'de skoru penaltı atışıyla eşitledi. Sarı-kırmızılıların lehine verilen frikik kararı sonrası Serdar Aziz hakeme tepki gösterdi. İşte o sözler...

OLAY! Serdar Aziz'den skandal sözler: Nasıl adamsınız siz ya, şerefsiz köpekler!

Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısına hakem Atilla Karaoğlan'ın penaltı kararları damga vurdu.

SERDAR AZİZ: NASIL ADAMSINIZ SİZ YA, ŞEREFSİZ KÖPEKLER!

Göztepe'nin frikik kazandığı pozisyon sonrasında hakeme itirazlarda bulunan Serdar Aziz'i arkadaşları zor sakinleştirdi. Ceza sahasına girip pozisyon aldıktan sonra söylediği "Nasıl adamsınız siz ya, şerefsiz köpekler" sözü televizyondan duyulunca büyük bir skandal ortaya çıktı.

CEZA GELECEK Mİ?

Serdar Aziz'in maçın hakemine yönelik ettiği hakaret televizyondan çok rahat duyulurken, bununla ilgili ceza gelip gelmeyeceği henüz belli olmadı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR!

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