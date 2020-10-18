OLAY! Serdar Aziz'den skandal sözler: Nasıl adamsınız siz ya, şerefsiz köpekler!

Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısına hakem Atilla Karaoğlan'ın penaltı kararları damga vurdu.
Göztepe'nin frikik kazandığı pozisyon sonrasında hakeme itirazlarda bulunan Serdar Aziz'i arkadaşları zor sakinleştirdi. Ceza sahasına girip pozisyon aldıktan sonra söylediği "Nasıl adamsınız siz ya, şerefsiz köpekler" sözü televizyondan duyulunca büyük bir skandal ortaya çıktı.
Serdar Aziz'in maçın hakemine yönelik ettiği hakaret televizyondan çok rahat duyulurken, bununla ilgili ceza gelip gelmeyeceği henüz belli olmadı.
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