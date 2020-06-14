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Olay yorum: Caner Erkin Fenerbahçe'ye dönsün

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.06.2020 10:35 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 26. haftada oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçında Sergen Yalçın'ın Caner Erkin kararı damgasını vurgu. Deneyimli teknik adam, Caner Erkin'in yerine genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ı sol bekte görevlendirdi. Beşiktaşlı taraftarlardan tam not alan, genç oyuncuya övgüler geldi. Bir taraftar sosyal medyadan, "Rıdvan seneye ilk 11'de oynasın. Caner Fenerbahçe'ye dönsün" mesajını paylaştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 27. haftasında oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında altyapıdan yetişen kaleci Ersin Destanoğlu'na kalede görev verdi.

Sergen Yalçın'dan şaşırtan karar

Alman kaleci Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinin ardından Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran arasında tercih yapmak zorunda kalan Sergen Yalçın, kaleyi Ersin'e emanet etti. 19 yaşındaki file bekçisi, A takımda ilk kez forma giydi.
Sakatlığı devam eden N'Koudou forma giyemezken, cezalı Burak Yılmaz'ın yerine genç oyuncu Güven Yalçın oynadı.
Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz'ı da Caner Erkin'in yerine sol bekte görevlendirdi.
Rıdvan Yılmaz bu sezon Süper Lig'de Göztepe karşısında, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 24Anagold Erzincanspor karşısında görev yapmıştı.

Caner Erkin'in ilk 11'de olmaması sebebiyle sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. İşte Rıdvan Yılmaz için yapılan o paylaşımlar:
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