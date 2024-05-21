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  4. Olaylı derbi sonrası 2 Fenerbahçeli futbolcu ifadeye çağrıldı

Olaylı derbi sonrası 2 Fenerbahçeli futbolcu ifadeye çağrıldı

21.05.2024 14:34
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Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından Stadyum Müdürü A.Ç.’ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrılan isimler arasında Fenerbahçeli futbolcular; Mert Hakan Yandaş ile Osayi Samuel’in de bulunduğu öğrenildi. Öte yandan bir diğer ismin de İsmail Kartal'ın oğlu olduğu öğrenildi.

İddialara göre Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın Yardımcı Antrenör olan oğlu Emre Kartal ve diğer kişiler tarafından başına vurularak darp edilen Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı Müdürü A.Ç.’ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 kişi hakkında "Adli İşlem" başlatıldığı ifade edilmişti. Çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde; savcılık tarafından ifadeleri alınacak 5 kişi arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal ve A.Ç.’nin saçlarından çeken Fenerbahçe Eski Yöneticisi ve yeniden Fenerbahçe Başkanlığı için seçime hazırlanan Ali Koç’un listesinde olacağı iddia edilen Hulusi Belgü de bulunuyordu.

2 FUTBOLCU DA ARALARINDA

Edinilen bilgilere göre, ifadeye çağrılan 5 isim arasında, son dönemde tartışmaların odağında yer alan Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş ile Sarı Lacivertlilerin Nijeryalı futbolcusu Osayi Samuel’in de olduğu öğrenildi. Söz konusu kişilerin şu ana kadar ifade vermeye gitmediği belirtildi.

İddialara göre; savcılık tarafından ifadeleri alınacak 5 kişi arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal, futbolcu Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş ve saldırıya uğrayan A.Ç.’nin saçlarından çeken Fenerbahçe Eski Yöneticisi ve Fenerbahçe Başkanlığı için seçime hazırlanan Ali Koç’un listesinde olacağı iddia edilen Hulusi Belgü de bulunuyor. Belgü, 2022 yılında yürütülen bir soruşturma doğrultusunda, sahte faturalarla devletin zarara uğratılmasına yönelik Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen "Demir Yumruk" adı verilen operasyon kapsamında tutuklanmıştı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul Valiliği; geçtiğimiz Pazar akşamı saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı’nda oynanan olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili bir açıklama yapmıştı. Söz konusu iddialara ilişkin Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın Yardımcı Antrenör olan oğlu Emre Kartal ve diğer kişiler tarafından başına vurularak darp edilen Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı Müdürü A.Ç.’ya yönelik darp girişiminde bulunan söz konusu 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı ifade edilmişti. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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