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Olaylı derbi sonrası İmamoğlu'ndan ilk yorum! Ses getirecek çağrı yaptı: 'Tüm kurumlarda olmazsa olmaz olmalı'

20.03.2024 14:45
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Sporda şiddet konusu pazar günü yeşil sahada yaşanan çirkin olaylar sonrası bir kez daha Türkiye'nin gündeminde. Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki olayların ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ses getirecek bir çağrıda bulundu.

Olaylı derbi sonrası İmamoğlu'ndan ilk yorum! Ses getirecek çağrı yaptı: 'Tüm kurumlarda olmazsa olmaz olmalı'

Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinde centilmenlik yerini yumruklara, sahaya atılan yabancı maddelere bıraktı. Taraftarların sahaya girmesiyle büyük skandal yaşandı. Olaylara karışan taraftarlar hakkında adli süreç başlatılırken konu siyasetin gündemine de taşındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu de olaylara değinmeden geçmedi.

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"SİYASİ İRADENİN SPORUN HER NOKTASINA MÜDAHALE ETME ARZUSU VARDI"

İmamoğlu bugün "Olimpik Kent İstanbul Tematik Sunumu" programında konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasının başlarında derbideki olaylara da değinen İmamoğlu "Spor partiler ve siyaset üstüdür. Sporu siyasetten tamamen temizleyelim" vurgusu yaparken İmamoğlu şunları kaydetti:

"Ne yazık ki sporda şiddet konusuna değinmek zorundayız. Kardeşlik ve dostluk demektir spor. On yıllardır spor denildiğinde ülkeler aralarındaki savaşlara bile ara vermişler. İnsanoğlunun yetenekleriyle birbirleriyle olan mücadelenin yaratmış olduğunu muhteşem duyguyu zevkle izlemişlerdi. Maalesef ülkemizde siyasi iradenin sporun her noktasına müdahale etme arzusu vardı.

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Bu nedenle tüm topluma parti, din, dil ve mezhep ayrımı olmaksızın tarifsiz mutluluk anları yaratan bu olgu yerini ülkemizde gerilime bırakmaktadır. Toplumun maddi ve manevi tüm sorunlarını geride bırakarak mutlu olmalarını o muhteşem olgu kutuplaşma aracı olmaktadır.

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DERBİ SONRASI DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Buradan da bir çağrı yapmak istiyorum; spor partiler ve siyaset üstüdür kutuplaşmaya gerilime ve şiddete asla izin vermez. Yapılan sporların tamamı bir oyundan ibarettir. Konulan kurallar zaten hiçbir olumsuzluğa izin vermez konu sadece kuralların doğru uygulanabilmesidir.

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"SPORLA İLGİLİ HER KURUMDA OLMALI"

Özünde spor demek fairplay demek, barış ve kardeşlik demektir. Siyaset kurumları olarak sporda bilgiye birikime ve bilime olan inancı topyekûn artırmak zorundayız. Olimpizm felsefesini sporla ilgili her kurumun olmazsa olmaz anayasası haline getirmeliyiz."

AA-20240317-34019754-34019753-TRABZONSPOR_FENERBAHCE (1)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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