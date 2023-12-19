Olaylı İstanbulspor Trabzonspor maçında skandal bir detay daha ortaya çıktı! 450 bin TL ödeyip sahaya girdi

İstanbulspor, Trabzonspor'a ile oynadığı maçta 74. dakikada sahadan çekilmişti. O esnada kameralara yansıyan Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan izleyenleri şaşırttı.

45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ALMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan, TFF'den 45 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı. Trabzonspor, yaklaşık iki hafta önce TFF'nin alacağı kararların kendileri için yok hükmünde olacağını açıklamıştı.

CEZAYI ÖDEYİP SAHAYA GİRDİ

45 gün hak mahrumiyeti cezası olan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF’ye 450 bin TL ödeyerek stada girdi. Bu olay sosyal medyada infial yarattı ve eleştiri oklarını TFF'ye yöneltti.





