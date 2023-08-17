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Olaylı maçta Fenerbahçe Moribor'a gol oldu yağdı! Sarı-Lacivertiler play-off'a yükseldi, rakip Twente oldu!

17.08.2023 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde deplasmanda Moribor ile karşılaşan Fenerbahçe, yaşanan olaylar nedeniyle 30 dakika duran maçta rakibini 3-0 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı. Temsilcimizin bir sonraki turdaki rakibi ise Twente oldu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, Maribor'un konuğu oldu. İkinci yarısında ciddi olayların yaşandığı ve 30 dakika duran mücadelede temsilcimiz rakibini 3-1'in rövanşında 3-0 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırmayı başardı.

İRFAN CAN VE GOL

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Mücadelenin 17. dakikasında Batshuayi'nin kestiği orta herkesi geçip İrfan Can Kahveci'nin önüne geldi. Deneyimli futbolcu gelişine harika vurdu ve meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti: 0-1.

DİREK İZİN VERMEDİ

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25'nci dakikada Oosterwolde'nin ortasında savunmadan seken top Tadic'in önünde kaldı. Tadic'in sağ ayağıyla çektiği şut önce savunmaya, sonra direğe çarpıp kalecinin ellerinde kaldı.

BİR KEZ DAHA DİREK

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54'ncü dakikada Tadic'in arka direğe kestiği ortayı Batshuayi indirdi. Zajc bomboş pozisyonda sol ayağıyla vurdu, top üst direkten döndü.

MAÇ DURDU

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Dakikalar 66'yı gösterdiği sırada, Fenerbahçe serbest vuruş kullanmaya hazırlanırken kale arkasındaki taraftarlar arasında kavga çıktı. Yaşanan olaylar sonrasında maç durdu.

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OYUN DEVAM ETTİ VE GOL...

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Tam 32 dakikalık duraklamadan sonra maç yeniden başlarken, 90+21'de Szymanski ceza sahası dışından uzak direğe harika bir plase çıkardı, direğe de çarpan top ağlara gitti: 0-2

SKORU TADIC BELİRLEDİ

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90+23'ncü dakikada King'in son çizgiye inip içeri çevirdiği topa Dusan Tadic dokundu ve top ağlara gitti: 0-3

RAKİP BELLİ OLDU!

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Yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan temsilcimiz play-off turu mücadelesinde Hollanda'ın Twente ekibi ile karşı karşıya gelecek.

KALE İRFAN CAN’A EMANET

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Fenerbahçe’de Maribor ile oynanan rövanş maçında kale İrfan Can Eğribayat’a emanet edildi. Teknik direktör İsmail Kartal, ilk maçta görev alan Altay Bayındır’a yedek soyundururken İrfan Can Eğribayat, fileleri korudu.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Maribor maçına 7 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte, UEFA listesinde yer almayan Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Serdar Dursun ve Emre Mor’un yanı sıra Süper Lig’in ilk haftasındaki Gaziantep FK maçında sakatlanan Osayi Samuel ve Rodrigo Becao mücadelede görev alamadı. Bu oyuncuların yanı sıra kamp kadrosuna dahil edilen ancak hafif sakatlığı bulunan Crespo karşılaşmada forma giyemedi.

3 YENİ İSİM FORMA BEKLEDİ

Tecrübeli teknik adamın Maribor maçında şans vermesi durumunda yeni transferler Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Umut Nayir, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir resmi maça çıkacak.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

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Sarı-lacivertli taraftarlar, Maribor-Fenerbahçe maçında da takımlarına destek oldu. Birçok ülkeden maçın oynanacağı Ljudski Vrt Stadyumu’na gelen taraftarlar, tezahüratlarla sarı-lacivertli takıma destek oldu.

Öte yandan Galatasaray ve Trabzonspor formalı taraftarların da stada gelerek Fenerbahçe’ye destek olduğu görüldü.

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