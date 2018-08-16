Olcan Adın, Antalyaspor yolunda

Akhisarspor ile olan sözleşmesini yenilemeyen Olcan Adın için Süper Lig'in bir diğer ekibi Antalyaspor harekete geçti. İlk temasların olumlu geçtiği öğrenilirken, maddi anlamda çok ufak pürüzlerin kaldığı da gelen haberler arasında...
Teknik direktör Bülent Korkmaz’ın ısrarlı kadrosunda görmek istediği tecrübeli futbolcunun da Akdeniz ekibinde forma giymek istediği kaydedildi.
Tarafların önümüzdeki günlerde tekrardan bir araya gelerek olumlu ya da olumsuz transferi sonuçlandırması bekleniyor. (Fanatik)
Bafetimbi Gomis'e Suudi Arabistan'tan 11 milyon euroluk teklif!
Menajeri, Carole'e kulüp buldu! Galatasaray 750 bin euro kazanacak
Beşiktaş'ın Linz kadrosunda Gökhan Töre dışında eksik bulunmuyor
Vincent Aboubakar, transfer kararını verdi!
Fenerbahçe'de Volkan Demirel krizi
Claudia Romani kumdan kale yaparken yakalandı
Beşiktaş'a Filistinli genç: Bader Abduramadan!
Fenerbahçe'de taraftarından sosyal medyada Aykut Kocaman patlaması
Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı için istediğimiz rakamlar verilirse masaya otururuz
Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)
İşte Samuel Eto'o'nun yeni takımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum