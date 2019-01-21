SPOR

Olcan Adın'ın Shkendija ile anlaştığı iddia edildi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 21.01.2019 15:57 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz Aralık ayında Antalyaspor'la yollarını ayıran milli futbolcu Olcan Adın'la ilgili gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Daha önce Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray formaları da giyen 33 yaşındaki yıldız ismin yeni rotasının Makedonya olacağı öne sürüldü.

Olcan Adın'ın Shkendija ile anlaştığı iddia edildi

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Antalyaspor forması giyen ve Akdeniz kulübüyle sözleşmesini fesheden Olcan Adın'ın, Makedonya Ligi takımlarından Shkendija ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Tecrübeli futbolcu, sezon sonuna kadar Shkendija takımında forma giyecek.

Antalyaspor'dan ayrılan Olcan Adın, kariyerine yurt dışında devam edecek. Makedonya Ligi'nin son şampiyonu olan Shkendija ile anlaşma sağlayan deneyimli futbolcu, sezon sonuna kadar bu takımda forma giyecek.

(FutbolArena)

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Anahtar Kelimeler:
olcan adın Shkendija

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