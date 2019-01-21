Olcan Adın'ın Shkendija ile anlaştığı iddia edildi

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Antalyaspor forması giyen ve Akdeniz kulübüyle sözleşmesini fesheden Olcan Adın'ın, Makedonya Ligi takımlarından Shkendija ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Tecrübeli futbolcu, sezon sonuna kadar Shkendija takımında forma giyecek.

Antalyaspor'dan ayrılan Olcan Adın, kariyerine yurt dışında devam edecek. Makedonya Ligi'nin son şampiyonu olan Shkendija ile anlaşma sağlayan deneyimli futbolcu, sezon sonuna kadar bu takımda forma giyecek.

(FutbolArena)

