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Olcay Adın'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Klasikleşen maç sonu fotoğrafı olacak mı?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.12.2020 22:33 | Son Güncelleme

Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Olcan Adın, Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a karşı 3-0 geriye düştüğü maç sırasında sosyal medya hesabından maç sonunu işaret ederek "Klasikleşen maç sonu fotoğrafı olacak mı acaba" ifadesiyle göndermede bulundu.

Olcay Adın'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Klasikleşen maç sonu fotoğrafı olacak mı?

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a karşı 3-0 geriye düştüğü maç sırasında Olcan Adın'dan göndermeli paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a karşı 3-0 geriye düştüğü maç sırasında Olcan Adın "Klasikleşen maç sonu fotoğrafı olacak mı acaba" ifadesi kullandı. Antrenörlük yapmaya hazırlanan Olcan'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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GALİBİYET POZU VERİLİYORDU

Fenerbahçe takımı, bu sezon kazandıkları maç sonraları teknik direktör Erol Bulut ve ekibinin soyunma odası fotoğrafını paylaşıyordu.

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