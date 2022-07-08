Fenerbahçe'ye attığı tarihi golle efsane olan Olcay Şahan'ın yeni adresi şaşırttı! 3. Lig'e gitti...

Futbolcu Olcay Şahan, 2021 yılında futbol kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı. Kararını Twitter hesabından duyuran 34 yaşındaki Şahan, hüzünlü olduğunu belirtip, "Bu satırları yazarken biraz hüzünlü, gururlu ve birçok başarıya ulaşmış bir sporcu olarak yazıyorum. Kariyerim boyunca yaşadığım mutlu anları, güzel hatıraları, şampiyonlukları, harika arkadaşlıkları, tecrübeleri asla unutmayacağım" demişti.

FUTBOLA GERİ DÖNDÜ! YENİ ADRESİ...

Olcay Şahan'ın futboldan ayrılığı yalnızca 1 yıl sürdü. Tecrübeli isim, TFF 2. Lig ekibi Afyonspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

"FENERBAHÇE'YE ATTIĞIM GOL HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

Hayatını en çok değiştiren golden bahseden Olcay Şahan, Fenerbahçe karşısında 3 Mart 2013 tarihinde BJK İnönü Stadı'nda oynanan ve kendisinin 90+3. dakikada attığı golle 3-2 kazandıkları maçtaki golün anlamının çok başka olduğuna değinmişti.

Şahan, “Stada giderken taraftarlarımız müthiş bir şekilde destek veriyordu. Otobüste bütün takım arkadaşlarım taraftarlarımızın oluşturduğu atmosferi seyrediyordu. Kaptanımız İbrahim Toraman, 'Gerçek Beşiktaşlı olmak için gol atıp taraftarlarımızı coşturmalısın' demişti. O maçtan önce birçok kişi gol atacağımı söylemişti. Fenerbahçe’ye son saniyede attığım gol hayatımı değiştirdi. İnsanların bana bakışları değişti. O golden sonra gerçek Olcay Şahan oldum" açıklamasında bulunmuştu.



