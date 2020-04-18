Olcay Şahan: Talisca Çin'e gitmekle hata yaptı

Denizlispor'un tecrübeli futbolcusu Olcay Şahan, TRT SPOR'un sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Sosa hakkında konuşan Şahan, "Sosa çok büyük bir futbolcu. Trabzon'a gelmeden önce onu günlerce aradım. İkna etmeye çalıştım. Gelmesi için ben ikna ettim diyebilirim. Gerçekten müthiş bir oyuncu ve kalitesini gösteriyor" şeklinde konuştu.

"İNSANLAR HALA BANA HER TAKIMDAN DESTEK MESAJLARI GÖNDERİYOR"

Denizlispor'da çok mutlu olduğunu belirten deneyimli futbolcu, "İyi de performans gösteriyoruz. Karantinaya girmeden önce son 3 hafta 7 puan almıştık ve performansımız da yükselişteydi. Denizli'de taraftar desteğimiz çok iyi ve onlar bizi desteklediği zaman çok başka oynuyoruz" açıklamasını yaptı.

Oynadığı her takımda güzel zamanlar geçirdiğini söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, "İnsanlar hala bana her takımdan destek mesajları gönderiyor. Böyle bir intiba bıraktığım için de ayrıca mutluyum" diye konuştu.

"TALİSCA ÇİN'E GİTMEKLE HATA YAPTI"

Beşiktaş'tan takım arkadaşı Brezilyalı futbolcu Talisca'nın oynadığı en iyi oyunculardan olduğunu ifade eden Olcay Şahan,