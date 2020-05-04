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Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba, ortaya çıktı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 04.05.2020 16:49 | Son Güncelleme

2016'da memleketi Kongo'da öldü denilen hatta ölüm belgesi paylaşılan yetenekli oyuncu ortaya çıktı!

Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba, ortaya çıktı!

2016 ÖLDÜĞÜ SÖYLENDİ!

2016 yılında, Schalke 04 altyapısından yetişen Hiannick Kamba, ülkesinde bir trafik kazası geçirerek öldüğü açıklanmıştı. Hatta kazadan kısa süre sonra ölüm belgesi paylaşılarak cenaze işlemleri yapılmıştı. O dönem çok yetenekli bir oyuncu olduğu söylenen ve geleceği çok parlak olduğu iddia edilen futbolcudan gelen bu haber futbol dünyasını yasa boğmuştu.

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2020 YILINDA ORTAYA ÇIKTI!

Almanya'nın ünlü gazetesi Bild'de yer alan habere göre Hiannick Kamba ölmemiş! Gezmeye gittigi ülkesinde bir gezi esnasında kaybolmuş. Eşi de bunu fırsat bilerek, sigortadan para almak için böyle bir yalan uydurmuş. Kamba şu an Almanya'da ve bir kimya fabrikasında çalışıyor. Eşi hakkında ise soruşturma açıldı.

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