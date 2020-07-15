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Öldürülen Survivor kameramanı Alper Baycın kimdir? Alper Baycan neden öldürüldü?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 09:45 | Son Güncelleme

Survivor set ekibinde çalışan Alper Baycın, acı bir şekilde öldürülmüştü. Dün akşam annesi Survivor finaline konuk olan Alper Baycın kimdir, kaç yaşındaydı? Alper Baycın neden öldürüldü?

Öldürülen Survivor kameramanı Alper Baycın kimdir? Alper Baycan neden öldürüldü?

Survivor kameramanlarından olan Alper Baycin Dominik’te Acun Ilıcalı’nın ekibiyle birlikte kalıyor ve montaj yaparak çalışıyordu. Dün akşam Survivor finaline annesi konuk olunca Alper Baycın tekrar anıldı. Peki Alper Baycın kimdir, nasıl öldürüldü? Alper Baycın’ın ölümü tüm Survivor ekibini yıkmış, acı haberin ardından programın yapımcısı Acun Ilıcalı üzüntüsünü paylaşmıştı. İşte **Alper Baycın’ın ölüm nedeni…

Survivor kameramanı Alper Baycın kimdir?

Survivor çekimlerinin yapıldığı Dominik’te Survivor adasında kalan Alper Baycın öldürüldüğünde henüz 24 yaşındaydı. Baycın gece geç saatlerde sokakta yürürken, çantasını ve telefonunu almak isteyen iki gaspçı tarafından bıçaklanarak feci şekilde can verdi. Alper Baycın’ın ölümü kısa sürede Türkiye’de duyuldu ve ailesi büyük üzüntü yaşadı. Survivor kameramanı Alper Baycın’ın öldüren iki gaspçı kısa sürede yakalanarak ceza evine konuldu.

Ölümünün ardında Survivor programı yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı şu paylaşımı yapmıştı;
“Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın’ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun Alper Kardeşim.”

alper baycın


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