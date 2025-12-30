Cüneyt Özdemir Şeyma Subaşı'na sert çıktı: Bari insanların gözüne sokma!

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor.

"Ülkeme döneceğim" dese de günlerdir Türkiye'ye dönüş yapmayan Subaşı ürün tanıtım paylaşımlarına da devam ediyor. Bu konu Cüneyt Özdemir'in de dikkatini çekti ve ünlü gazeteci Subaşı'nı sert sözlerle eleştirdi.

Özdemir "Sosyal medyadan ürün promosyonuna devam durmak yok anladığım kadarıyla" diyerek şu eleştirilerde bulundu:

"ARANIYORSUN DAHA ÖTESİ VAR MI?"

"Aranıyorsun ya daha ötesi var mı? Hani sanki hayatta hiçbir şey olmamış gibi işte

Miami'deyim şimdi de şu ürünü alın! Bir yandan da içsel yolculuğuna devam ediyor. Şöyle bir dönemde üzerine de gitmek istemiyorum ama arkadaşı olan varsa desin ki 'Şeyma bir paylaşım yapma bir dur.' Gez yine dünyayı dolaş durma. Dolaş ama bir dur. İnsanlar burada her gün bir operasyonla uyanıyorlar herkes tedirgin. Zaten gelmiyorsun bari insanların gözüne sokma...