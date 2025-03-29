Ole Gunnar Solskjaer, Bernd Schuster’in ardından ilki başardı!

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer de 14 yıl aranın ardından bir ilki başardı.

EN SON SCHUSTER BAŞARMIŞTI

Beşiktaş, bu akşama kadar yabancı teknik direktörler idaresinde Süper Lig’de Galatasaray’a karşı son galibiyetini Alman çalıştırıcı Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda deplasmanda 2-1’lik skorla elde etmişti.

Solskjaer, Schuster’in ardından sarı-kırmızı takım karşısında ligde galip gelen ilk yabancı teknik adam oldu.