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Ole Gunnar Solskjaer, Bernd Schuster’in ardından ilki başardı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.03.2025 23:06
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Bernd Schuster’in 2010-2011 sezonunda deplasmanda aldığı 2-1’lik galibiyetin ardından Galatasaray’ı, Süper Lig’de mağlup eden ilk yabancı teknik direktör oldu.

Ole Gunnar Solskjaer, Bernd Schuster’in ardından ilki başardı!

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer de 14 yıl aranın ardından bir ilki başardı.

EN SON SCHUSTER BAŞARMIŞTI

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Beşiktaş, bu akşama kadar yabancı teknik direktörler idaresinde Süper Lig’de Galatasaray’a karşı son galibiyetini Alman çalıştırıcı Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda deplasmanda 2-1’lik skorla elde etmişti.

Solskjaer, Schuster’in ardından sarı-kırmızı takım karşısında ligde galip gelen ilk yabancı teknik adam oldu.

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Beşiktaş Beşiktaş
2 - 1
Galatasaray Galatasaray

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