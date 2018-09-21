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Oleg Fomenko: Akhisar deplasmanında her takım zorlanacaktır

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 21.09.2018 00:10 | Son Güncelleme

Krasnodar Teknik Sorumlusu Oleg Fomenko, Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “İlk yarıda çok pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Sadece bir gol attık. İkinci yarıda çok baskı yedik. Karşı takım bizi zorladı. Mutluyuz 3 puanla ayrılıyoruz” dedi.

Oleg Fomenko: Akhisar deplasmanında her takım zorlanacaktır

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Rus ekibi Krasnodar, deplasmanda Akhisarspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Krasnodar Teknik Sorumlusu Oleg Fomenko, “Çok zorlu bir maç geçti bizim için. İlk yarıda çok pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Sadece bir gol attık. İkinci yarıda çok baskı yedik. Karşı takım bizi biraz zorladı. Mutluyuz 3 puanla ayrılıyoruz. Turnuvaya 3 puanla başlıyoruz. Bu çok önemli. İlerideki maçlarda bizim için güzel motivasyon olacak. Akhisar çok iyi oynadı. Buraya gelen tüm takımlar zorlanacaktır. Kendi sahalarında iyi oyun sergiliyorlar. Taraftarlar da iyi desteklediler. Herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

“İlk yarıya oranla ikinci yarıdaki form düşüklüğünü neye bağlıyorsunuz?” şeklindeki soruya yanıt veren Fomenko, “Birinci golü atan bizi olduk ama ikinci yarıda baskı yedik. Bu psikolojiktir. Kaybeden takım bastırır. Kaybedecek bir şeyi olmadığı için bastırır. Ufak tefek hatalar yaptık. Aslında yapmamızın gereken hatalardı. Misafir takım olmamız bizi etkiledi. İlk 25 dakika çok güzel oynadık. Baskı yaptık ancak sonra istemediğimiz hatalar yaptık. Her şey 4’ 4lük olacak diye bir şey yok. Herkes hata yapabiliyor” diye konuştu.
Akhisarspor’u da değerlendiren Fomenko, “Genel olarak çok iyi bir takımdı. Çok organize bir oyun sergilediler. Buraya gelen takımlar zorlanacaktır. İkinci yarının sonlarına doğru çok zorlandık. Az kalsın gol de geliyordu. Sonucun böyle olması bitmesi bizi mutlu etti” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Oleg Fomenko krasnodar UEFA Avrupa Ligi

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