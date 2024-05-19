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Oleksandr Usyk dünya ağır sıklet şampiyonu oldu! Tyson Fury'den gündem olacak sözler

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
19.05.2024 10:11
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Boks ağır siklet kategorisinde Ukraynalı Oleksandr Usyk ve İngiliz Tyson Fury, Kingdom Arena'da kozlarını paylaştı. Ukraynalı Oleksandr Usyk, İngiliz rakibini yenerek dünya ağır siklet şampiyonu oldu. Tyson Fury'den maç sonrası gündem olacak sözler geldi.

Boksun ağır siklet kategorisindeki efsane maç sonuçlandı. Ukraynalı Oleksandr Usyk ve İngiliz Tyson Fury, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da karşı karşıya geldi. Merakla beklenen ağır sıklet şampiyonluk maçı, iki yenilgisiz dövüşçünün nefes kesen mücadelesine sahne oldu.

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USYK ŞAMPİYON OLDU

Oleksandr Usyk, hakemlerin kararıyla Tyson Fury'yi yenerek şampiyon oldu. Usyk, Tyson Fury'yi bölünmüş kararlarla (İki hakem 115-112 ve 114-113'le Usyk'i tercih ederken, üçüncü jüri 114-113'le Fury'yi seçti) mağlup ederek İngiliz boksöre ilk mağlubiyetini yaşartırken, dünyanın yeni tartışmasız ağır sıklet şampiyonu oldu.

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FURY: "ÜLKESİ SAVAŞTA OLDUĞU İÇİN DESTEK ALDI"

Karara itiraz eden Fury, "Bu mücadeleyi kazandığıma inanıyorum. Ülkesi savaşta, dolayısıyla insanlar savaşta olan ülkenin yanında yer alıyor." dedi.

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RÖVANŞ OLACAK

Rövanşta karşılaşacaklarını söyleyen Fury'nin organizatörü, dövüş sonrasında sözleşmede kendilerine hemen rövanş hakkı tanıyan bir madde bulunduğunu doğruladı.

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Oleksandr Usyk ise, rövanş maçına hazır olduğunu belirtti.

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TARİHE GEÇTİ

37 yaşındaki Ukraynalı boksör Usyk, dört büyük ağır sıklet kemerinin tamamını aynı anda elinde bulunduran ilk boksör ve 25 yıl sonra gelen tartışmasız ilk şampiyon oldu.

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Daha önce Lennox Lewis 1999 ve 2000'de beş ay boyunca bu unvanı elinde tutmuştu.

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Boks Tyson Fury
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