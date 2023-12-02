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  4. Olgun Şimşek’in başrolünde olduğu Kara Ağaç dizisine Veda Mektubu'ndan bomba transfer! O isim kadroda

Olgun Şimşek’in başrolünde olduğu Kara Ağaç dizisine Veda Mektubu'ndan bomba transfer! O isim kadroda

02.12.2023 15:58 | Son Güncelleme:
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Başrolünde Olgun Şimşek'in yer aldığı TRT'nin yeni dönem dizisi Kara Ağaç'ın çekim hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Ay sonunda sete çıkması planlanan dizinin kadrosuna Veda Mektubu dizisinden bomba bir isim katıldı.

Trt'nin yeni dönem dizisi Kara Ağaç'ın bu ay sonunda sete çıkması planlanıyor. Başrolünde Olgun Şimşek'in yer alacağı diziye yeni bir isim daha dahil oldu.

1970’lerde geçen güçlü bir toprak hikayesinin ele alınacağı dizi Kapadokya ve Kayseri civarında çekilecek. Olgun Şimşek’in “Celal Ağa” rolüne hayat vereceği dizinin genç başrol oyuncusu da belli oldu.

Emre Kıvılcım 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Emre Kıvılcım, Ufuk Hakan Eren’in yönetmen koltuğunda oturacağı diziyle oyuncu anlaştı. Son olarak “Veda Mektubu” dizisinde seyirciyle buluşan Kıvılcım, Celal Ağa’nın oğlu Ömer’e hayat verecek.

Emre Kıvılcım 2

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