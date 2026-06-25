MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Taşacak Bu Deniz'de ortalık iyice karıştı! Gezep neden ayrıldı? Açıklama yayınladı

Taşacak Bu Deniz dizisinde Onur Dilber'in hayat verdiği Gezep karakterinin projeden ayrılması büyük ses getirmişti. Oyuncu hakkında setten sızan iddialar sonrası Onur Dilber'den açıklama geldi.

Taşacak Bu Deniz'de ortalık iyice karıştı! Gezep neden ayrıldı? Açıklama yayınladı
Öznur Yaslı İkier

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz 31. bölümle ekran macerasına ara verdi. Dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ederken gelen ayrılık haberi herkesi şaşırttı.

Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber sezon arasında dizi kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından setten sızan iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Taşacak Bu Deniz de ortalık iyice karıştı! Gezep neden ayrıldı? Açıklama yayınladı 1

Kulislerden sızan bilgilere göre, Onur Dilber'in senaristlerden kendisine daha fazla sahne yazılmasını talep etmesi ve set arkasında yaşanan bazı gerginlikler ayrılığa gerekçe gösterildi.

HEMEN AÇIKLAMA YAPTI

Kına gecesi çekimlerinde Onur Dilber’in Ulaş Tuna Astepe’yle kavga ettiği iddiası da söylentiler arasındaydı.

Taşacak Bu Deniz de ortalık iyice karıştı! Gezep neden ayrıldı? Açıklama yayınladı 2

Bu iddialara Onur Dilber; “Dedikodu ile durumu magazine indirgeyip, başta seyircimizin ve kamuoyunun da farkında olduğu bir haklılığa gölge düşürmeye çalışanların ortaya attığı iddialar, manipülatif yalanlardır. Lütfen inanmayın!” diyerek yanıt verdi.

SAHNELERİ BEĞENMEDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncunun yazılan sahneleri beğenmemesi, senaristleri sık sık arayarak kendine özel sahne yazılmasını istemesi gerilimin ilk temel nedenini oluşturdu. Dilber önce ben “Ramazan davulcusu muyum?” diyerek mani sahnelerinden rahatsız oldu. Sonra seyirci mani sahnelerinin neden yazılmadığını sorunca da mani sahnesi yazılmasını istedi.

Onur Dilber’in şikayetleri ve talepleri sezon boyunca devam etti. Dizinin final bölümünde de Dilber, arasının çok iyi olduğu Ulaş Tuna Astepe’ye kendisine yanlış oyun verdiğini belirterek çıkıştı. Astepe ise konuyu hiç büyütmedi. Ardından dizi sezon finaline girdi ve yeni hikâye üzerine çalışmalar başladı.

TAKİPTEN ÇIKTI

Bu sırada yıl boyunca sette huzur bozduğu, her şeye karıştığı için Dilber’e yeni sezonda olmayacağını bildirildi. Oyuncu toplantıya çağrıldı. Dilber, toplantıya gitmeden ve yapım şirketiyle henüz kesin ayrılık konuşmasını yapmadan konuyu sosyal medyaya taşıdı. Yeni sezonda dizide yer almayacağını öğrenmenin şokunu yaşadığını duyurdu. Senaristleri takipten çıktı, dün de yeniden takibe aldı.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Operasyon Alesta ile setlere döndü! İlk kareler geldiOperasyon Alesta ile setlere döndü! İlk kareler geldi
Sessiz sedasız evlenmişti! Balayından paylaştı... Sessiz sedasız evlenmişti! Balayından paylaştı...

Anahtar Kelimeler:
Taşacak Bu Deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Valilik duyurdu! Ormanlara girişler yasaklandı

Valilik duyurdu! Ormanlara girişler yasaklandı

Avrupa kabusu yaşıyor! DSÖ'den korkutan uyarı

Avrupa kabusu yaşıyor! DSÖ'den korkutan uyarı

C Grubu'nda perde kapandı! Brezilya İskoçya'yı farka boğdu

C Grubu'nda perde kapandı! Brezilya İskoçya'yı farka boğdu

Tam 26 kilo verdi! Her sabah bunu yapmış...

Tam 26 kilo verdi! Her sabah bunu yapmış...

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

Dev banka ING altın tahminini açıkladı! Yıl sonu beklentileri değişti

Dev banka ING altın tahminini açıkladı! Yıl sonu beklentileri değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.