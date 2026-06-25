Taşacak Bu Deniz'de ortalık iyice karıştı! Gezep neden ayrıldı? Açıklama yayınladı

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz 31. bölümle ekran macerasına ara verdi. Dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ederken gelen ayrılık haberi herkesi şaşırttı.

Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber sezon arasında dizi kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından setten sızan iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Kulislerden sızan bilgilere göre, Onur Dilber'in senaristlerden kendisine daha fazla sahne yazılmasını talep etmesi ve set arkasında yaşanan bazı gerginlikler ayrılığa gerekçe gösterildi.

HEMEN AÇIKLAMA YAPTI

Kına gecesi çekimlerinde Onur Dilber’in Ulaş Tuna Astepe’yle kavga ettiği iddiası da söylentiler arasındaydı.

Bu iddialara Onur Dilber; “Dedikodu ile durumu magazine indirgeyip, başta seyircimizin ve kamuoyunun da farkında olduğu bir haklılığa gölge düşürmeye çalışanların ortaya attığı iddialar, manipülatif yalanlardır. Lütfen inanmayın!” diyerek yanıt verdi.

Dedikodu ile durumu magazine indirgeyip, başta seyircimizin ve kamuoyunun da farkında olduğu bir haklılığa gölge düşürmeye çalışanların ortaya attığı iddialar, manipülatif yalanlardır.

Lütfen inanmayın! — Onur Dilber (@onurdilber) June 24, 2026

SAHNELERİ BEĞENMEDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncunun yazılan sahneleri beğenmemesi, senaristleri sık sık arayarak kendine özel sahne yazılmasını istemesi gerilimin ilk temel nedenini oluşturdu. Dilber önce ben “Ramazan davulcusu muyum?” diyerek mani sahnelerinden rahatsız oldu. Sonra seyirci mani sahnelerinin neden yazılmadığını sorunca da mani sahnesi yazılmasını istedi.

Onur Dilber’in şikayetleri ve talepleri sezon boyunca devam etti. Dizinin final bölümünde de Dilber, arasının çok iyi olduğu Ulaş Tuna Astepe’ye kendisine yanlış oyun verdiğini belirterek çıkıştı. Astepe ise konuyu hiç büyütmedi. Ardından dizi sezon finaline girdi ve yeni hikâye üzerine çalışmalar başladı.

TAKİPTEN ÇIKTI

Bu sırada yıl boyunca sette huzur bozduğu, her şeye karıştığı için Dilber’e yeni sezonda olmayacağını bildirildi. Oyuncu toplantıya çağrıldı. Dilber, toplantıya gitmeden ve yapım şirketiyle henüz kesin ayrılık konuşmasını yapmadan konuyu sosyal medyaya taşıdı. Yeni sezonda dizide yer almayacağını öğrenmenin şokunu yaşadığını duyurdu. Senaristleri takipten çıktı, dün de yeniden takibe aldı.