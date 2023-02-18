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Olimpija Ljubljana'da teknik direktörlük yapan Galatasaray'ın eski oyuncusu Albert Riera'dan Fatih Terim itirafı! "Beni aradı ve..."

18.02.2023 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Slovenya takımlarından Olimpija Ljubljana'nın teknik direktörlüğünü yapan Albert Riera, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da birlikte çalıştığı Fatih Terim için de konuşan Riera, bir itirafta da bulundu.

Olimpija Ljubljana'da teknik direktörlük yapan Galatasaray'ın eski oyuncusu Albert Riera'dan Fatih Terim itirafı! "Beni aradı ve..."

Galatasaray'da hem futbolculuk hem de yardımcı antrenörlük yaptığı dönemde Fatih Terim ile birlikte çalışan ve şu sıralar Olimpija Ljubljana'nın teknik direktörlüğünü yapan Albert Riera, verdiği bir röportajda Terim ile olan günlerine dair açıklamalarda bulundu.

"BENİ ARADI VE..."

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Fatih Terim'den ne öğrendiğiyle ilgili gelen bir soruya Riera, "Onunla futbolcuyken de çalıştım. Antrenörlük kursuna gittiğimde beni aradı ve 'Gel buraya en iyilerle öğreneceksin' dedi. Onunla ve kulüple çok iyi bir ilişkim var." ifadelerini kullandı.

"ÇOK FAZLA BİLGİYE SAHİP"

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Fatih Terim'den övgüyle bahseden İspanyol çalıştırıcı, "Başka bir kuşaktan olan teknik adamlar, kendi tarzlarını empoze etmek istiyorlar. Çok fazla bilgiye sahipler ve bu yüzden de analistin rolü her şeyden daha önemlidir. Bir B planı, bir C planına sahip olmaya zorlanıyorsunuz. Tarzını iyice oturtmuş bir takım, 2010'un ve 2022'nin İspanyol takımı oldu. Belli ki Fatih Terim her şeyi kazanmış ve ona neyi değiştirmesi gerektiğini kim söyleyecek... İki yıl önce Beşiktaş'ın bir gol gerisinde ikinci olduk. Tıpkı ben oyuncuyken 2011'de oynadığımız gibi oynuyorduk." dedi.

"SELÇUK VE GÖKHAN'I ARADIM..."

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Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası Selçuk İnan ve Gökhan Zan'ı aradığını söyleyen Riera, "Selçuk İnan ve Gökhan Zan ile görüştüm. Haberlerde görünenden çok daha kötü olduğunu söylediler. Birçok alanı etkiledi, birçok insanın yardıma ihtiyacı var. Enkaz altında kalan insanlar için her saniye bir ömür olabilir" açıklamasını yaptı.

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