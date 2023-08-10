Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçını tribünden izledi temsilcimize hayran kaldı! UFEA Başkanı Ceferin'den Sarı-Kırmızılılar'a büyük övgü

Galatasaray'ın 3. ön eleme turunda eşleştiği Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ekibinin bulunduğu kent olan Ljubljana doğumlu olan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Sarı-Kırmızılılar'ın 3-0 kazandığı mücadeleyi tribünden takip etmişti.

GALATASARAY'A ÖVGÜLER

Temsilcimizin 2 golünün de geçersiz sayıldığı mücadele sonrası konuşan Ceferin yaptığı açıklamada Sarı-Kırmızılılar'a övgüler yağdırdı.

"AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜLERİNDEN"

Ceferin açıklamasında "Galatasaray, Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri, Şampiyonlar Ligi'nde çok daha ileriye gidebilecek güce sahip" diye konuştu.

Galatasaray, 3-0'ın rövanşında 15 Ağustos Salı günü Rams Arena'da Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.

