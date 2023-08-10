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Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçını tribünden izledi temsilcimize hayran kaldı! UFEA Başkanı Ceferin'den Sarı-Kırmızılılar'a büyük övgü

10.08.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaştığı Olimpija Ljubljana karşılaşmasını tribünden takip eden UEFA Başkanı Aleksander Ceferin karşılaşmanın ardından Galatasaray'a övgüler yağdırdı. İşte detaylar...

Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçını tribünden izledi temsilcimize hayran kaldı! UFEA Başkanı Ceferin'den Sarı-Kırmızılılar'a büyük övgü

Galatasaray'ın 3. ön eleme turunda eşleştiği Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ekibinin bulunduğu kent olan Ljubljana doğumlu olan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Sarı-Kırmızılılar'ın 3-0 kazandığı mücadeleyi tribünden takip etmişti.

GALATASARAY'A ÖVGÜLER

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Temsilcimizin 2 golünün de geçersiz sayıldığı mücadele sonrası konuşan Ceferin yaptığı açıklamada Sarı-Kırmızılılar'a övgüler yağdırdı.

"AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜLERİNDEN"

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Ceferin açıklamasında "Galatasaray, Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri, Şampiyonlar Ligi'nde çok daha ileriye gidebilecek güce sahip" diye konuştu.

Galatasaray, 3-0'ın rövanşında 15 Ağustos Salı günü Rams Arena'da Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.

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