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Olimpiyat şampiyonu Asbel Kiprop'a 4 yıl men cezası

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 20.04.2019 17:16 | Son Güncelleme

Erkekler bin 500 metrede eski olimpiyat şampiyonu Asbel Kiprop, 4 yıl men cezası aldı.

Olimpiyat şampiyonu Asbel Kiprop'a 4 yıl men cezası

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nden (IAAF) yapılan açıklamada, doping testinde numunesi pozitif çıkan 29 yaşındaki Kenyalı atlete 4 yıl men cezası verildiği kaydedildi.

Masum olduğunu savunan Kiprop, numunelerin karıştırılmış olabileceğini iddia etti. 2008 Pekin Olimpiyatları'nda bin 500 metrede altın madalya kazanan Kiprop, 2011, 2013 ve 2015 dünya şampiyonalarında da bin 500 metrede kürsünün zirvesine çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Asbel Kiprop Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği

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