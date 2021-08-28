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Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli'den Trabzonspor Kulübüne ziyaret

28.08.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu: - "Ülke olarak gurur duyduk ama Trabzon olarak daha farklı gurur duyduk"

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı altın madalyayla tamamlayan milli boksör Busenaz Sürmeneli, kendisinin de sporcusu olduğu Trabzonspor Kulübünü antrenörü Cahit Süme ile birlikte ziyaret etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, amatör şubelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Yusuf Hayırlıoğlu, futbol takımı teknik direktörü Abdullah Avcı ile futbolculardan Uğurcan Çakır, Berat Özdemir ve Anthony Nwakaeme hazır bulundu.

Burada yaptığı konuşmada başkan Ahmet Ağaoğlu, "Dünyada yarım milyara yakın insan dört yıl süreyle yarışıp, olimpiyatlara kota almaya çalışıyorlar. Yarım milyar insanın arasından da yanılmıyorsam 12 bin sporcu olimpiyatlara katılıyor. 12 bin sporcunun arasında da 367 sporcu altın madalya için mücadele ediyor. Olimpiyat madalyasının dört senede bir olması da onun değerini ayrıca yükseltiyor." dedi.

Ağaoğlu, "Gerçekçi olarak baktığımız zaman, maalesef iki altın madalyayla döndük." ifadesini kullanarak, şu görüşlerini aktardı:

"Olimpiyatlarda bütün başarı altın madalya ile ölçülüyor. İkinci hatırlanmıyor, birinci hatırlanıyor. Tokyo'yu 35. sırada bitirdik. Bir altın madalya daha alsaydık, 12-13 basamak daha yukarı çıkacaktık. Tekrar tebrik ediyoruz. Ülke olarak gurur duyduk. Herkes çok mutlu oldu, ihtiyaç vardı. Özellikle o süreçte herkesin canı sıkıldı. Sizlerin de orada canı sıkıldı, farkındaydınız. Ülke olarak gurur duyduk ama Trabzon olarak daha farklı gurur duyduk. Amatör branşlara devletten destek almadan, kendi öz kaynağımızla finanse ederek başardığımız için de ayrıca mutluyuz. Paralimpik Oyunları'nda da Abdullah Öztürk finale çıktı. Onunla da gurur duyuyoruz. Ondan da inşallah altın madalya gelecek. Tekerlekli sandalye masa tenisinde olağanüstü bir yetenek. Herkes için hayırlı, uğurlu olsun."

Teknik direktör Abdullah Avcı ise "Umarım bunları çoğaltırsın ve evinin bir köşesi müze gibi olur. Ben kendime öyle bir yer yaptım. Tüm hatıraların, hikayelerin, plaketlerin, ödüllerin, anıların olduğu bir yerim var. Bizlerde altın madalya yok ama yetiştirdiğimiz oyuncular milli takımlara gidince, yurt dışına transfer olunca gurur duyuyoruz. Türk sporu adına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Ziyaretin ardından başkan Ağaoğlu tarafından Busenaz Sürmeneli'ye, teknik direktör Avcı tarafından da antrenör Cahit Süme'ye teşekkür plaketi tamkdim edildi.

Kaptan Uğurcan Çakır, Anthony Nwakaeme ve Berat Özdemir de teşekkür mahiyetinde Busenaz Sürmeneli ve Cahit Süme'ye çiçek hediye etti.

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