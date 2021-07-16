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Olimpiyat tarihinde ilginç olay!

16.07.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Olimpiyatları'na sayılı günler kalırken olimpiyat tarihi birbirinden ilginç olaylara sahne oldu.

Olimpiyat tarihinde ilginç olay!

1900 Paris Olimpiyatları’nda, kazanan atletlere madalya yerine tablo hediye edildi. Fransızlar tabloların, madalyadan daha değerli olduğunu savundu.

ÖRDEKLER İÇİN...

1928 yılındaki Amsterdam Olimpiyatları’nda, Avustralyalı kürekçi Henry Pearce, çeyrek finalde yarışırken kayığını durdurarak, nehirden geçmekte olan ördek sürüsüne yol verdi. Pearce duraksamasına karşın, altın madalyayı ülkesine götürmeyi başardı.

1904 yılında Amerikalı maraton koşucusu Fred Lorz, St. Louis’deki oyunlarda yarışın büyük bir bölümünü arabaya binerek tamamladığı ortaya çıkınca diskalifiye oldu.

Tarzan filmleriyle bilinen ABD’li aktör Johnny Weismuller, 1924 ve 1928 olimpiyat oyunlarında yüzmede toplam beş altın madalya kazandı.

GERÇEK GÜVERCİN

Uçan hedef atıcılığında, 1900 yılındaki olimpiyat oyunlarında kilden güvercin yerine gerçek güvercinler kullanıldı ve müsabakalarda 300 güvercin telef edildi.

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