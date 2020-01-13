Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'da coşkuyla karşılandı

İstanbul Havalimanı'nda çok sayıda voleybolseverin çiçeklerle ve bando eşliğinde karşıladığı ay-yıldızlı kafile, uzun süre havalimanından ayrılamadı. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Hedefimiz olimpiyattı, bu hedefe ulaşan sultanları bütün ülke huzurunda tebrik ediyor, kutluyorum. Kolay olmadı, zorlu bir maratondu. Çok emek verildi, çok çalışıldı ve bu noktaya gelindi. Gittiğimizden beri Hollanda'da bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bizleri desteklemeleri büyük güç oldu" diye konuştu. "TOKYO'DA DA DERECE ELDE EDECEĞİZ" Tokyo Olimpiyatları'nda da derece hedeflediklerini kaydeden Üstündağ, şunları söyledi: "Bir olimpiyata gitme ihtiyacımız vardı ve bunu da başardık. Kaptan başta olmak üzere bütün ekibi kutluyorum. İnanılmaz bir efor sarf ettiler. Birlik, beraberlik içinde, forması için mücadele eden çocuklar bunu başardılar. Bütün ülkenin huzurunda alınlarından öpüyorum. Hedeflerimiz bitmedi. Tokyo'da da derece elde edeceğiz. Bu kısa sürede başarılan bir şey değil. Tokyo'da bir kürsü olabilir mi, olabilir. Bu takım bu güce sahip. Daha önce de ABD ile final oynadık. Geçen yıl ilk dörde girdik eksiklerimiz olmasına rağmen. Bu ülkeye bu güzelliği yaşatacağız. Olimpiyatta da derece elde edeceğiz."

"BEKLENTİLERİ HEP DERECE OLAN BİR ANTRENÖRE SAHİBİZ" Ay-yıldızlı ekibin antrenörü Giovanni Guidetti'yi de tebrik eden Başkan Üstündağ, şunları aktardı: "Guidetti'yi kutluyorum. İşini çok seven bir antrenör. Dün şampiyon olduk, olimpiyat şansı elde ettik. İki saat geçmeden takım menajerine ve bana 'Tokyo hazırlıkları yapmamız gerekir' diye konuştu. Kafasını oraya yoran, beklentileri hep derece olan bir antrenöre sahibiz. Kendisi de uzun yıllardır ülkemizde. İşini, voleybolu çok seviyor. Önemli işlere imza attı. Avrupa ve dünyada yılın antrenörü oldu. Bizde de elinden gelen her şeyi verdi. 5 ay içinde Avrupa'da final oynadık, olimpiyat hedefini yakaladık ve Tokyo'da da derece bekliyoruz. Başaracak güce de sahibiz." "16 YAŞ GRUBU ABLALARINI TAKİP EDİYOR" Alttan iyi bir jenerasyon geldiğini söyleyen Üstündağ, "Bugün 16 yaş grubu Avrupa Şampiyonu oldu. Puan vermedi sadece bir set verdi. Ablalarını takip ediyorlar. Bu jenerasyon değişikliğinde bir yalnızlık hissetmedik. Her geçen yıl bu jenerasyon Avrupa ve dünyada bu yaş ortalamasına sahip bir takımız. Bu kafilede 1999-2000 doğumlu sporcularımız var. Bunlar daha birkaç olimpiyat görecek yaştalar. Türkiye artık her olimpiyatta var olacaktır. Olmaması için bir neden yok" şeklinde konuştu.