Olimpiyatlarda 10 metre havalı tüfekte 4. olan Ömer Akgün, Diyarbakır'da çiçeklerle karşılandı

DİYARBAKIR (AA) - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atıcılıkta 10 metre havalı tüfek kategorisinde 4. olan milli sporcu Ömer Akgün, memleketi Diyarbakır'da çiçeklerle karşılandı.

Diyarbakır'a dönen Akgün'ü havalimanında, ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen ve "Türkiye seninle gurur duyuyor" tezahüratlarıyla sporcular ve vatandaşlar karşıladı.

Gazetecilere açıklama yapan Akgün, sevincini anlatmaya kelimelerin yetmediğini söyledi.

Hem sevindiğini hem de üzgün olduğunu dile getiren Akgün, "Olimpiyatlara katılarak tarihte bir ilki gerçekleştirdik. Ama madalyayı da ufak bir farkla kaçırdık. Kısmet değilmiş. Çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz. İnşallah 2024'te Paris'te madalya ile buluşacağız." dedi.

Genç sporculara seslenen Akgün, "Başarılı olmak için geceyi gündüze katmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Türkiye'de ilk olmak güzel bir duygu. Keşke bunu madalya ile süsleseydik. Rakiplerimiz genç ve güçlü." diyen Akgün, çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Milli takım antrenörü Abdurrahman Akgün de kendilerini karşılayanlara teşekkür etti.

Milli sporcunun yaklaşık 8 yıldır olimpiyatlara hazırlandığını ifade eden Akgün, 2016 olimpiyatlarını yarım puanla kaçırdıklarını aktardı.

Antrenör Akgün, milli sporcunun Türkiye'de katıldığı müsabakalarda 104 madalyasının olduğunu, 19 Türkiye rakorunun bulunduğunu ve milli takımda ülkeyi 54 kez temsil ettiğini belirterek, "Olimpiyat oyunlarına çok sıkı bir şekilde hazırlandık. Haftada yaklaşık 6 gün, günde 7 saatlik bir antrenman süreci vardı." diye konuştu.

Milli sporcunun atıcılıkta 10 metre havalı tüfek kategorisinde elde ettiği başarıya değinen Akgün, "Cumhuriyet tarihinde ilk defa havalı tüfek branşında olimpiyatlara kota aldık. Yine tarihte ilk defa atıcılık branşında finallere kaldık. Bu bir ilkti. Finallerde Ömer 0,7 puanla madalyayı kaçırdı. Hem kota alarak hem de finale kalarak bir ilki gerçekleştirdi. İnşallah madalya da 2024 olimpiyatlarında gelecek." şeklinde konuştu.

