SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Olimpiyatlarda herkesi şaşkına çeviren an! Kamera kendisini çekince eşi ve çocuğunun yanında tişörtünü kaldırdı

Olimpiyatlarda herkesi şaşkına çeviren an! Kamera kendisini çekince eşi ve çocuğunun yanında tişörtünü kaldırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.08.2024 17:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris'te gerçekleştirilen Yaz Olimpiyatları'nda heyecan sürerken, mücadeleleri eşi ve çocuğu ile tribünlerden takip eden bir kadın kameranın kendisini çekmesi ile tişörtünü kaldırdı. O anlar herkesi şaşkına uğrattı. İşte detaylar...

Olimpiyatlarda herkesi şaşkına çeviren an! Kamera kendisini çekince eşi ve çocuğunun yanında tişörtünü kaldırdı

Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Müsabakalarda yaşanan ilginç olayların yanı sıra zaman zaman tribünlerde de ilginç anlar yaşanıyor.

BİR ANDA TİŞÖRTÜNÜ KALDIRDI

Screenshot_12

Son olarak eşi ve çocuğuyla birlikte müsabakaları izleyen bir kadın, kameraların kendisini çektiğini fark edince aniden tişörtünü kaldırarak şaşkınlığa neden oldu.

İŞTE O ANLAR...

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
son dakika olimpiyat Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
En Çok Okunan Haberler
Instagram neden engellendi? Peş peşe açıklamalar

Instagram neden engellendi? Peş peşe açıklamalar

Instagram'a erişim engelinin faturası belli oldu

Instagram'a erişim engelinin faturası belli oldu

Paris'ten herkesi üzen haber! Mete Gazoz...

Paris'ten herkesi üzen haber! Mete Gazoz...

Eyvah, Arda Güler! Acı içinde yerde kaldı, aşil tendonu...

Eyvah, Arda Güler! Acı içinde yerde kaldı, aşil tendonu...

Ülke puanında bir iyi bir kötü haber! Avrupa'daki tüm takımlarımız kazandı ama...

Ülke puanında bir iyi bir kötü haber! Avrupa'daki tüm takımlarımız kazandı ama...

Süper Kupa'da yok! G.Saray'da sakatlık...

Süper Kupa'da yok! G.Saray'da sakatlık...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.