Olimpiyatlarda herkesi şaşkına çeviren an! Kamera kendisini çekince eşi ve çocuğunun yanında tişörtünü kaldırdı

Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Müsabakalarda yaşanan ilginç olayların yanı sıra zaman zaman tribünlerde de ilginç anlar yaşanıyor.
Son olarak eşi ve çocuğuyla birlikte müsabakaları izleyen bir kadın, kameraların kendisini çektiğini fark edince aniden tişörtünü kaldırarak şaşkınlığa neden oldu.
🤯Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda şi ve çocuğuyla birlikte müsabakaları izleyen bir kadın, kameraların kendisini çektiğini fark edince aniden tişörtünü kaldırarak şaşkınlığa neden oldu. pic.twitter.com/aFPlTrQz0m— Mynet Spor (@mynetspor) August 2, 2024