Olimpiyatlarda herkesi şaşkına çeviren an! Kamera kendisini çekince eşi ve çocuğunun yanında tişörtünü kaldırdı

Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Müsabakalarda yaşanan ilginç olayların yanı sıra zaman zaman tribünlerde de ilginç anlar yaşanıyor.

BİR ANDA TİŞÖRTÜNÜ KALDIRDI

Son olarak eşi ve çocuğuyla birlikte müsabakaları izleyen bir kadın, kameraların kendisini çektiğini fark edince aniden tişörtünü kaldırarak şaşkınlığa neden oldu.

İŞTE O ANLAR...