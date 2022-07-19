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Olimpos astrofotoğrafçıları ağırlayacak

19.07.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali"nde, ışık kirliliği olmayan gökyüzü altında, profesyonel teleskoplarla yapılacak gözlemlerin yanı sıra bilim insanlarınca eğitim verilecek

Antalya'da 7 yıldır düzenlenen Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali, bu yıl 29 Temmuz'da başlayacak.

Türkiye'nin her yanından astronomi ve uzay bilimleri ilgililerini ağırlayacak festivalde, Olimpos'un ışık kirliliğinden uzak gökyüzü altında, geceleri profesyonel teleskoplarla yapılacak gözlemlerin yanı sıra alanında uzman bilim insanlarınca eğitim programları gerçekleştirilecek.

Etkinliğin düzenleyicisi astronomi platformu Kozmik Anafor'un yöneticilerinden Hilal Fidan, etkinliğin ilk gününden itibaren uzmanların astronomi ve uzay bilimleri alanında her disiplini ele alan sunum ve söyleşiler yapacağını belirtti.

Gündüz çocuklarla yetişkinler için eğlenceli ve eğitsel atölyeler gerçekleştirileceğini anlatan Fidan, "Geceleri ise etkinlik tam bir 'yıldız partisine' dönüşecek. Katılımcılar çıplak gözle binlerce yıldızın görülebildiği gökyüzü altında uzman astronomlar ve profesyonel teleskoplar eşliğinde gökyüzünü gözlemleyecek, yıldızları, galaksileri, nebulaları tanıyacaklar." diye konuştu.

Kozmik Anafor'un yöneticilerinden Zafer Emecan da festivalde nitelikli astrofotoğrafçıların gök cisimlerini fotoğraflayacaklarını, fotoğraflama işlemlerinin nasıl yapıldığını katılımcılara uygulamalı derslerle anlatarak onların da birer astrofotoğrafçı olmasına yardımcı olacaklarını kaydetti.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lokman Kuzu da festivalde sunum yapacak.

Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali 31 Temmuz'da sona erecek.

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