Oliver Kahn Bayern'e başkan olarak dönüyor

Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'in efsane file bekçisi Oliver Kahn, kulüp başkanı olmaya hazırlanıyor. Alman basınından BILD'de yer alan habere göre; Oliver Kahn, Bayern Münih'te yapılacak 2019 başkanlık seçiminde favori görülüyor. Bayern Münih'te başkan Uli Hoeness'in görev süresi 2019 yılında sona erecek. Hoeness'in seçimlerde aday olup olmayacağını yakın zamanda açıklayacağı belirtildi. Konuyla ilgili henüz Oliver Kahn'dan açıklama gelmezken, Lothar Matthaus "Her zaman iddialı bir insandı. Finansal konularda da eğitim aldı. Bayern Münih'i iyi yöneteceğinden eminim" dedi.

(SPORX)

