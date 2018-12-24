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Olivia Buckland buzlar kraliçesi oldu

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ÜNLÜLER  | 24.12.2018 09:06 | Son Güncelleme

Yeni yıl için objektif karşısına geçen seksi yıldız Olivia Buckland, buzlar kraliçesi temalı fotoğraflarıyla hayranlarından tam not aldı.

25 yaşındaki Olivia Buckland, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden gündeme oturdu. İngiltere’nin en çok izlenen televizyon programlarından Aşk Adası ile adını duyuran Olivia Buckland ve programdan arkadaşı Alexandra Cane vücut boyama tekniğiyle yapılan özel bir makyajla objektif karşısına geçti.

Olivia Buckland buzlar kraliçesi oldu

İngiltere’nin çok izlenen programı Aşk Adası ile adını duyuran Olivia Buckland, peş peşe yer aldığı projelerle ve sosyal medya hesabından yaptığı kışkırtıcı fotoğraf paylaşımlarıyla adını sık sık gündeme getirmeye devam ediyor.
25 yaşındaki televizyon yıldızı bu sefer, Anna Lingis Zavros’un inanılmaz makyaj çalışmasıyla buzlar kraliçesine dönüşerek, objektiflere poz verdi. Aslında tamamen çıplak olan Olivia Buckland’ın göğüsleri gümüş rengi boyayla kaplandı.
Fotoğraf çekimlerinde programdan arkadaşı Alexandra Cane de eşlik etti. Boynundan kalçasına kadar mavi ve gümüş rengi boyayla vücudu kaplanan Cane, kış temalı görünümünü büyük taşlı bir taçla tamamlamış.
Çıplaklığı sevdiğini her defasında dile getiren Olivia Buncland, geçtiğimiz günlerde paylaştığı mavi iç çamaşırlı fotoğraflarıyla yine çok konuşulmuştu. Olivia Buncland, 2016 yılında katıldığı Aşk Adası (Love Island) programında tanıştığı Alex ile görkemli bir düğünle hayatını birleştirmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Olivia Buckland Alexandra Cane Love Island

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