Olivia Wilde'dan seks sahnesi itirafı! İddialı sahneye atıfta bulundu

Senaryosu Carey ve Shane Van Dyke kardeşler tarafından 2019 yılında yazılan "Don't Worry Darling", ilişkilerde buzdağının ardında kalan gerçekleri gerilim ve korku temaları eşliğinde ortaya çıkarıyor.

Uzun zamandır gündemde olan filmle ilgili başrol oyuncularından Olivia Wilde itiraflarda bulundu. MPA’nın (Sinema Filmi Derneği), ‘Don’t Worry Darling’ filminin fragmanından bazı seks sahnelerini kaldırmasını istediğini söyledi.

Wilde konuşmasında “Fragmandan çıkartılması gereken çok şey vardı, MPA son anda üstüme çok geldi bu yüzden bazı sahneleri fragmandan kaldırmak zorunda kaldım. Bu yüzden üzgünüm" dedi.

Güzel oyuncu Amerikan sinemasında erotizm eksikliğinin başladığını söyledi ve kadın orgazmına yer vermekten kaçınıldığını da sözlerine ekledi.

Sadece queer filmlerin bunu başarabildiğini ve kaliteli kadın tatmini izlettiğini düşündüğünü söyleyen Olivia Wilde "Hetero sahnelerde de hep erkek hazzı var" dedi.

Wilde, filmin oral seks sahnesine atıfta bulunarak "İnsanlar bu konuda zaten bana kızgın. Bence bu film için bir vasiyet. Provokatör olmak istiyoruz. Buradaki fikir seni güvende hissettirmek değil" dedi.

DON'T WORRY DARLING KONUSU

Alice ve Jack yeni evlenmiş bir çifttir ve Victory adlı deneysel bir şirket kasabında yaşamaktadırlar. Kendileriyle birlikte diğer konut sakinlerinin tüm ihtiyaçları şirket tarafından karşılanır. Hayatları ve aşkları görünürde mükemmeldir. Şirketin tüm bunlar karşılığındaki tek talebi ise Victory davasına koşulsuz bağlılıktır. Ancak yüzeyde kusursuz görünen hayatları çarpık ilişkilerin ortaya çıkmasıyla çatırdıyor, gerçeği yavaş yavaş fark ederek karanlıkla yüzleşmeye başlıyorlar. Alice, Victory kasabasında ne yaptıklarını sorgulamak isterken kendisini ikilemin ortasında buluyor: Mükemmel hayatına devam etmeli mi yoksa gerçekte neler olup bittiğini öğrenmek için fedakarlık mı yapmalı?

