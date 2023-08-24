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Ölmeden görülmesi gereken yapılardan biri, 2024 yılında ziyarete açılacak

24.08.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan ve Türkiye’de ilk kez UNESCO tarafından koruma altına alınan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası 2024 yılında ziyarete açılacak.

Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde Ahmet Şah ve eşi Melike Turan Melek tarafından Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah’ın 1228 - 1243 tarihleri arasında yaptığı ve zamana meydana okuyan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifasında tarihin çok yönlü restorasyon çalışmaları devam ediyor. Vali Yılmaz Şimşek, birbirinden farklı 10 binden fazla motifin yer aldığı ve belirli saatlerde cennet kapısı ve taç kapıda beliren namaz kılan insan siluetine sahip Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasında devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Yılmaz, yaptığı açıklamada, Divriği Ulu Camide restorasyon çalışmalarının çok iyi ilerlediğini ve 2024 yılı bahar ayında restorasyonun tamamlanacağını söyledi.

“2024 yılında ziyarete açılacak”
Vali Yılmaz Şimşek, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasının 2024 yılında hizmete gireceğini belirterek, “ Divriği ilçemiz önemli bir turizm potansiyeline ev sahipliği yapıyor. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası dünya mirası açısından çok önemli bir tarihi yapı. Burası Türkiye’de ilk kez UNESCO tarafından koruma altına alınan bir eser. Memnuniyetle gördük ki, restorasyon çalışmaları çok güzel bir şekilde ilerliyor. İnşallah bu tarihi eserin restorasyon çalışması 2024 yılı bahar ayında tamamlanarak ziyarete açılacak” dedi.

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