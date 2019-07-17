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Oltan Karakullukçu BB Erzurumspor’a geri döndü

FUTBOL HABERLERİ  | 17.07.2019 11:53 | Son Güncelleme

Süper Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, eski futbolcusu Oltan Karakullukçu’yu kadrosuna kattı.

Oltan Karakullukçu BB Erzurumspor’a geri döndü

Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan BB Erzurumspor, son olarak Afjet Afyonspor’da forma giyen 28 yaşındaki santrfor Oltan Karakullukçu’yu kadrosuna dahil etti. Daha önceki dönemlerde de Erzurum ekibinde forma giyen Karakullukçu, geçtiğimiz sezon Afyonspor ile çıktığı 28 maçta 14 gol kaydetmişti.

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Oltan Karakullukçu bb erzurumspor Süper Toto 1. Lig Afjet Afyonspor

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