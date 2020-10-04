YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Oltasına takılan balığı çıkarmak isterken suda kayboldu

Oltasına takılan balığı çıkarmak isterken suda kayboldu

MUĞLA HABERLERİ  | 04.10.2020 12:54 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde arkadaşlarıyla gölde balık avlayan bir kişi, oltasına gelen balığı yakalamak isterken suya düştü.

Muğla’nın Milas ilçesinde arkadaşlarıyla gölde balık avlayan bir kişi, oltasına gelen balığı yakalamak isterken suya düştü. Gözden kaybolan şahsın bulunması için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Milas’ta bulunan Geyik Barajı’na arkadaşlarıyla kamp kurmaya ve balık tutmaya giden 27 yaşındaki Hakan Ş., oltasına gelen balığı çıkarmak için göle girdi. Hakan Ş.’nin suda kaybolması üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede bir süre arama yaptı. Ekiplerin Hakan Ş.’ye ulaşamaması üzerine bölgeye dalgıç ekipleri sevk edildi. Bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
48 yıldır pembe kimlikle yaşıyormuş!48 yıldır pembe kimlikle yaşıyormuş!
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
AID Diyarbakır temsilciliği yeni yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi
AID Diyarbakır temsilciliği yeni yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
Muğla'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Muğla'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Eskimanyas kalesi için proje yapılacak
Eskimanyas kalesi için proje yapılacak

Muğla Namaz Vakitleri 4 Ekim Pazar

İmsak
05:38
Sabah
06:58
Öğle
13:00
İkindi
16:18
Akşam
18:53
Yatsı
20:07

Muğla Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Pazar

Günizi Eczanesi
Merkez
Odabaşı Eczanesi
Merkez
Cansel Eczanesi
Bodrum
Cihangir Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Ortakent Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Söke’den Milas’a uyuşturucu sevkiyatını polis önledi
Söke’den Milas’a uyuşturucu sevkiyatını polis önledi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bodrum'da Nefes Kesen Tatbikat
Bodrum'da Nefes Kesen Tatbikat
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.