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Oltu caddelerinde bahar temizliği

ERZURUM HABERLERİ  | 25.02.2020 10:42 | Son Güncelleme

Oltu Caddelerinde temizlik ekipleri tarafından bahar temizliği başlatıldı.Oltu Belediyesi temizlik ekipleri Oltu caddelerinde bahar temizliği yaparken Oltu Belediyesi Zabıta ekipleri park eden araçları temizlik yapılan caddelerden kaldırarak güvenliği sağladı.Belediye Temizlik işçileri cadde kenarlarında oluşan ot kökleri ve cadde kenarlarında bulunan su mazgallarının temizliğini yaparak ilk bahar yağmurlarına hazırlık yapıyorlar.

Oltu caddelerinde bahar temizliği

Oltu Caddelerinde temizlik ekipleri tarafından bahar temizliği başlatıldı.
Oltu Belediyesi temizlik ekipleri Oltu caddelerinde bahar temizliği yaparken Oltu Belediyesi Zabıta ekipleri park eden araçları temizlik yapılan caddelerden kaldırarak güvenliği sağladı.
Belediye Temizlik işçileri cadde kenarlarında oluşan ot kökleri ve cadde kenarlarında bulunan su mazgallarının temizliğini yaparak ilk bahar yağmurlarına hazırlık yapıyorlar. Ekiplere ayrıca süpürgeli araçlarda temizlik yapımında destek oluyor.

Oltu caddelerinde bahar temizliği

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