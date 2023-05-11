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Oltu Kadastro personeli binlerce mavi kapak topladı

11.05.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oltu Kadastro personeli gönüllü olarak topladıkları binlerce mavi kapağı teslim edecek yer bulamıyorlar.

Oltu Kadastro personeli binlerce mavi kapak topladı

Oltu Kadastro personelinden Salih Sancar, “Ben ve mesai arkadaşlarım sosyal sorumluluk projesi kapsamında engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalye, akülü sandalye almak için mavi kapak biriktirmeye karar verdik. Bir süredir devam ettirdiğimiz projede yaklaşık bir milyon civarında mavi kapak topladık. Bu anlamda mavi kapak kampanyası gibi sosyal sorumluluk kampanyaları sayesinde birçok ihtiyaç sahibi engelli tekerlekli sandalyeye kavuşmuştur. Bizimde amacımız bir kardeşimize destek olmaktır. Umuyoruz ki bir an önce mavi kapaklarımızı teslim ederiz” diye konuştu.

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