Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Ölüm döşeğindeki hastalarda gözlemlendi: Çoğu rüyasında aynı şeyi görüyor

Ölüm döşeğindeki hastalarla yaklaşık 30 yıldır çalışan doktor, yaşamın son döneminde karşılaştığı dikkat çekici bir durumu anlattı. Hastaların anlattıkları arasında ortak noktalar bulunduğunu belirten doktor, bu deneyimlerin zamanla daha sık yaşandığını söyledi.

Ölüm döşeğindeki hastalarda gözlemlendi: Çoğu rüyasında aynı şeyi görüyor
Çiğdem Berfin Sevinç

ABD'nin New York eyaletinde görev yapan palyatif bakım doktoru Dr. Chris Kerr, yaşamın son dönemindeki insanların yaşadığı deneyimler üzerine yıllardır araştırmalar yürütüyor. Yaklaşık 30 yıldır ölüm döşeğindeki hastalarla çalışan Kerr, Oprah Winfrey'nin podcast programına konuk olarak dikkat çeken gözlemlerini paylaştı.

Ölüm döşeğindeki hastalarda gözlemlendi: Çoğu rüyasında aynı şeyi görüyor 1

"ÖLÜME ÇOK YAKLAŞTIKLARININ İŞARETİ"

Hospice ve palyatif bakım alanında görev yapan Dr. Kerr, ölüm yaklaşırken hastalarda sık görülen durumlardan birinin, uyku sırasında hayatını kaybeden yakınlarıyla karşılaştıklarını anlatmaları olduğunu söyledi.

Kerr, Oprah Winfrey'ye yaptığı açıklamada, bu durumun kişinin yaşamının sonuna yaklaştığının işareti olabileceğini belirtti. Doktora göre hastalar, yaşamlarının son döneminde daha fazla uyuyor ve bu süreçte vefat eden sevdiklerini gördüklerini anlatıyor.

Bu deneyimlerin yalnızca yetişkinlerle sınırlı olmadığını belirten Kerr, özellikle ölümcül hastalıklarla mücadele eden çocukların da benzer deneyimler yaşayabildiğini ifade etti. Hayatını kaybeden bir yakını olmayan çocukların, bunun yerine daha önce kaybettikleri evcil hayvanlarını gördüklerini söyleyebildiklerini aktardı.

Ölüm döşeğindeki hastalarda gözlemlendi: Çoğu rüyasında aynı şeyi görüyor 2

"BUNUN BİR RÜYA OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORLAR"

Dr. Kerr, hastaların ölüme yaklaştıkça bu deneyimleri daha sık yaşadıklarını belirtti. Hastaların anlattıklarının sıradan bir rüyadan farklı olduğunu düşündüklerini söyleyen doktor, bazı kişilerin yaşadıklarının rüya olarak tanımlanmasına tepki gösterdiğini dile getirdi.

Kerr, hastaların bu deneyimleri son derece gerçekçi ve net hatırladıklarını söyledi. Hastaların gördüklerini sembolik bir anlatım olarak değerlendirmediğini belirten doktor, onların bunu hayatını kaybeden sevdikleriyle gerçek bir karşılaşma olarak algıladıklarını ifade etti.

HASTALARIN ANLATTIKLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Kerr, yıllar içinde çok sayıda hastanın deneyimini dinlediğini belirterek bu anlatımların kendine özgü özellikleri olduğunu söyledi. Hastaların çoğu zaman gördükleri kişilerin ne anlama geldiğini sormadığını aktaran doktor, deneyimlerini açık ve kesin bir şekilde anlattıklarını dile getirdi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu kan grubunda diyabet riski yüzde 28 daha yüksek!Bu kan grubunda diyabet riski yüzde 28 daha yüksek!
Tanıtım tarihi belli oldu: 9.000 mAh batarya ve 185 Hz ekran!Tanıtım tarihi belli oldu: 9.000 mAh batarya ve 185 Hz ekran!

Anahtar Kelimeler:
Doktor ölü rüya ölüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

İstanbul'daki lüks AVM'de Klodya Medina protestosu

İstanbul'daki lüks AVM'de Klodya Medina protestosu

Meğer Hacıosmanoğlu Montella'ya talimat vermiş! "Onu milli takıma almayacaksın"

Meğer Hacıosmanoğlu Montella'ya talimat vermiş! "Onu milli takıma almayacaksın"

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf!

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf!

Doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Otomatik fatura ödeyenler dikkat! Ek masraflar gözden kaçıyor

Otomatik fatura ödeyenler dikkat! Ek masraflar gözden kaçıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.