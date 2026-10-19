Ölüm döşeğindeki hastalarda gözlemlendi: Çoğu rüyasında aynı şeyi görüyor

ABD'nin New York eyaletinde görev yapan palyatif bakım doktoru Dr. Chris Kerr, yaşamın son dönemindeki insanların yaşadığı deneyimler üzerine yıllardır araştırmalar yürütüyor. Yaklaşık 30 yıldır ölüm döşeğindeki hastalarla çalışan Kerr, Oprah Winfrey'nin podcast programına konuk olarak dikkat çeken gözlemlerini paylaştı.

"ÖLÜME ÇOK YAKLAŞTIKLARININ İŞARETİ"

Hospice ve palyatif bakım alanında görev yapan Dr. Kerr, ölüm yaklaşırken hastalarda sık görülen durumlardan birinin, uyku sırasında hayatını kaybeden yakınlarıyla karşılaştıklarını anlatmaları olduğunu söyledi.

Kerr, Oprah Winfrey'ye yaptığı açıklamada, bu durumun kişinin yaşamının sonuna yaklaştığının işareti olabileceğini belirtti. Doktora göre hastalar, yaşamlarının son döneminde daha fazla uyuyor ve bu süreçte vefat eden sevdiklerini gördüklerini anlatıyor.

Bu deneyimlerin yalnızca yetişkinlerle sınırlı olmadığını belirten Kerr, özellikle ölümcül hastalıklarla mücadele eden çocukların da benzer deneyimler yaşayabildiğini ifade etti. Hayatını kaybeden bir yakını olmayan çocukların, bunun yerine daha önce kaybettikleri evcil hayvanlarını gördüklerini söyleyebildiklerini aktardı.

"BUNUN BİR RÜYA OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORLAR"

Dr. Kerr, hastaların ölüme yaklaştıkça bu deneyimleri daha sık yaşadıklarını belirtti. Hastaların anlattıklarının sıradan bir rüyadan farklı olduğunu düşündüklerini söyleyen doktor, bazı kişilerin yaşadıklarının rüya olarak tanımlanmasına tepki gösterdiğini dile getirdi.

Kerr, hastaların bu deneyimleri son derece gerçekçi ve net hatırladıklarını söyledi. Hastaların gördüklerini sembolik bir anlatım olarak değerlendirmediğini belirten doktor, onların bunu hayatını kaybeden sevdikleriyle gerçek bir karşılaşma olarak algıladıklarını ifade etti.

HASTALARIN ANLATTIKLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Kerr, yıllar içinde çok sayıda hastanın deneyimini dinlediğini belirterek bu anlatımların kendine özgü özellikleri olduğunu söyledi. Hastaların çoğu zaman gördükleri kişilerin ne anlama geldiğini sormadığını aktaran doktor, deneyimlerini açık ve kesin bir şekilde anlattıklarını dile getirdi.