Mynet Trend

'Ölüm patroniçesi'yle bağlantılı kişilere operasyon

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 25.10.2019 13:44 | Son Güncelleme

Sarıyer Çayırbaşı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, 15 Mayıs'ta tutuklanarak 30 yıl hapis cezası alan 'Ölüm patroniçesi' olarak bilinen kadın çete lideri Saide D. ile irtibatlı olduğunu belirlendi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 9 Mayıs'ta Sarıyer Çayırbaşı'nda düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı 'Ölüm patroniçesi' olarak bilinen kadın çete lideri Saide D.'nin 15 Mayıs'ta çıkartıldığı mahkeme tarafından 30 yıl hapis cezası almasının ardından şebekeyi cezaevinden yönettiği tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri uyuşturucu maddelerin satışının Saide D. ile irtibatlı kişiler tarafından devam ettirildiğini tespit etmesi üzerine 18 Ekim'de Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 4 KİLO 192 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 2'si 18 yaşından küçük 11'i kadın toplam 20 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş bonzai, skunk, ve uyuşturucu hapların bulunduğu 4 kilo 192 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

2'Sİ ÇOCUK, 8'İ KADIN 14 KİŞİ TUTUKLANDI

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 19 Ekim'de adliyeye sevk etti. Şüphelilerden 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı. 2'si 18 yaşından küçük, 8'i kadın toplam 14 kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 3'ü kadın toplam kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkatMeteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat
Antalya'da keşfedildi! Yeni türAntalya'da keşfedildi! Yeni tür
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ölüm patroniçesi Sarıyer

En Çok Okunan Trend Haberler

Twitter'dan skandal Mazlum Kobani kararı!

Twitter'dan skandal Mazlum Kobani kararı!

6 yıl boyunca ayıların cinsel organını yedi, sonunda yakalandı!

6 yıl boyunca ayıların cinsel organını yedi, sonunda yakalandı!

Eşiyle ilgili bomba itiraf! 'Soyunma odama dalıp...'

Eşiyle ilgili bomba itiraf! 'Soyunma odama dalıp...'

MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz, Kısmetse Olur'daki görüntüleriyle şaşırttı!

MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz, Kısmetse Olur'daki görüntüleriyle şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul'a yağış uyarısı! 25 Ekim yurtta hava durumu

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Antalya'da Osmanlı Engereği'nin yeni alt türü keşfedildi

Antalya'da keşfedildi! Yeni tür

Zonguldak'taki öz anne şiddetinde babanın açtığı davada karar

Türkiye günlerce bu görüntüyü konuşmuştu! Karar verildi

Büyük tehlike! Kırmızı benekli alabalıkların nesli tükeniyor

Büyük tehlike! Kırmızı benekli alabalıkların nesli tükeniyor

‘Mahallenin namusuyla nasıl oynarsın’ diyerek darp edip senet imzalattılar

‘Mahallenin namusuyla nasıl oynarsın’ tuzağı

Kullandığı sahte kimlik aranan şahsın çıkınca yakalandı

'Sahte kimlik' uyanığı! Büyük şok...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.