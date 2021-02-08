Ölüm tehdidi alan Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer'in zorlama hapis talebine ret

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, kendilerini sosyal medya hesabı üzerinden ölümle tehdit ettiğini ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle Sinan A. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma, suçun uzlaştırmaya tabi suçlardan olması nedeniyle Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmiş, ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştı. Bunun üzerine savcılık, şüpheli Sinan A. hakkında "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açmıştı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi ise Sinan A. hakkındaki davaya yetkisizlik kararı vermişti.

TEHDİTLER DEVAM EDİNCE YENİDEN MAHKEMEYE BAŞVURULDU

Ancak bu süreçte Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, sosyal medya hesabından şüpheli Sinan A.'nın sürekli hesap ismi değiştirerek defalarca ölüm tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle yeniden mahkemeye başvurdu. Mahkemeden üç aylık tedbir kararı aldıran Tatlıtuğ çifti, "Kocana söyle hazırlık yapsın, yok edicem onu. Kıvanç'ın dünyasını seyret, eser kalmayacak, kocan ölecek, hiç ümidin kalmasın. Bak nasıl gömüyorum kocanı, akın ediyo insanlar cenazesine" şeklindeki tehditlerin devam etmesi üzerine avukatları İbrahim Halil Ateş aracılığıyla bir kez daha mahkemeye başvurdu.