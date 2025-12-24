Güllü soruşturmasında sır perdesi aralanıyor! "Sen öldürdün..." mesajı ortaya çıktı

'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi. Teknik ve fiziki takip sonrası, daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, Yalova'ya getirildi.

Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ‘ev hapsi’ kararı verildi. Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu'nun kızına, Güllü'yü kastederek "Sen öldürdün" mesajı attığı ortaya çıktı.

Günaydın'dan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre; Güllü'nün yüksekten düştüğü sırada aynı odada kızının da olduğunu televizyondan öğrendiğini aktaran baba Ulu, kızının olay gününü kendisine şöyle anlattığını aktardı:

"Olay günü kızımı aradım, bana konuşacak durumda olmadığını, Güllü'nün düştüğü olayı hatırlamadığını, görmediğini, olayın kaza olduğunu söyleyince o gün kapattık. Sonraki konuşmalarımızda ben olayı sorduğumda bana olayı, önce yemek yediklerini, sonra film izlediklerini, oyun oynadıklarını, Tuğyam'la birbirinin saçlarını ördüklerini, sonra da Tuğyan'ın odasına geçtiklerini söyledi. Ardından Güllü'nün odaya geldiğini, roman havası oynadıklarını, geçirdiği kazadan dolayı alnından cam parçası çıktığı için o anlarda aynaya baktığını, Tuğyan'ın önünde olduğunu için görüş açısını kapattığını, ses duyunca Güllü'nün düştüğünü fark ettiklerini anlattı.

'SEN ÖLDÜRDÜN' MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Kızına 'Sen öldürdün' mesajını korkutma amacıyla attığını söyleyen Ulu, "Hem bir şey biliyorsa söylesin hem de bana biraz daha saygılı olsun diye bu şekilde mesaj attım. Korkutmak için attım. Bu süreç boyunca Tuğyan ve Sultan'la birlikte olduğum zamanlarda Güllü'nün ölümüne neden olduklarına dair bir konuşmalarını duymadım ve ölümüne sebep olduklarına dair bir şey hissetmedim. Kızım da böyle bir şeyi görse mutlaka söylerdi. Eğer baskı altında kaldıysa da mutlaka söyler" dedi.

'OLAYI HEP AYNI ŞEKİLDE ANLATTILAR'

Kızına Güllü'nün düştüğünü 'nasıl' görmediğini defalarca sorduğunu aktaran baba Ulu, sözlerine şöyle devam etti: "Her seferinde bana aynı şekilde olayı anlattı. Bana olayı anlatırken yalan söylediğini veya tedirgin olduğunu, bir şeyden korktuğunu hissetmedim. " Kızının psikolojik olarak zorlandığını hissettiğini belirten Ulu, "Destek olmak için Yalova'ya geldim. Yanında kaldığımda Tuğyan da 10 gün bizim yanımızda kaldı. Tuğyan'a da olayı sordum, o da kızımın anlattığı gibi anlattı" dedi.

KURTULMAK İÇİN 'BEN KAÇIRIRIM' DEDİM

Selahattin Mert Barut isimli kişinin kızı Sultan Nur Ulu ile telefon konuşmalarına birkaç kez şahit olduğunu belirten baba Ulu, şöyle konuştu: "Bu konuşmalarda kızıma, 'Bak sizi alacaklar, paket edecekler, gelin sizi yurt dışına kaçırayım' gibi şeyler söyledi. Kızım kabul etmedi. Bir-iki kez merhaba demek için şahısla konuştum. Sonra telefonuma ulaşmış. Bana da kızımı yurt dışına götürmeyi teklif etti. Kabul etmedim. Israrla bu teklifleri yapınca bunaldığım için, beni tekrar aramasın diye 'Kızım yurt dışına kaçacaksa, ben kaçırırım' dedim."