Ölümden dönen Fenerbahçe taraftarı Hasan Usanmaz o anları anlattı

"Geçtiğimiz pazartesi oynanan Fenerbahçe Gazişehir maçına gittik. Güzel bir maç izledik, hatta Fenerbahçe 5 gol attı. Maçtan da gayet sevinçli çıktık. Karşıdan karşıya geçmek için her zaman atladığımız demirlere geldik. O sırada elektrik direğinden tutundum. Sanırım bir elektrik kaçağı varmış ve ben de elektrik akımına kapıldım. Sonrasını ise hatırlamıyorum. Olay yerinde doktor müdahale etmiş. Uyandığımda yoğun bakımdaydım. Karşımda arkadaşlarımı görünce şaşırdım. Elimde ve ayağımda ufak tefek yaralarım var. Kendime geldiğimde olayın ciddiyetini, kalbimin durduğunu anladım. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Dün hiç konuşamıyordum. Bugün ise konuşmaya, çıkıp gezmeye başladım."

"FENERBAHÇE SEVDAMIZDIR, BIRAKAMAYIZ"

3 yıldır aralıksız Fenerbahçe'nin maçlarına gittiğini belirten Usanmaz, "Allah’ın izniyle stada ve maçlara gitmeye devam edeceğim. Fenerbahçe sevdamızdır, bırakamayız. Şampiyon olmasak da maçlara gideriz, bizim için fark etmez" dedi. Usanmaz desteklerinden dolayı Fenerbahçe kulübüne de teşekkür etti.

"TARAFTAR TEK YÜREK OLDU"

Fenerbahçe taraftarının birlik duygusuyla olaya müdahale ettiğini anlatan Hasan Usanmaz'ın abisi Levent Usanmaz ise, "Hasan'ı bir anda yerde yatarken gördüm. O an bakamadım. Başında bir doktor Hasan'a müdahale etmeye çalışıyordu. Benim için çok zor bir andı. Kardeşimi o halde görünce çok kötü oldum. Ama bütün Fenerbahçe taraftarı o an tek yürek oldu. Herkes Hasan'a yardımcı olmaya çalıştı. O birlik duygusu çok güzeldi. İnsanlar yardım etmek için uğraştı. Olayın yaşandığı an benim için futbol sevdası bitmişti. Ama çok şükür Hasan sağlığına kavuştu. Yine maçlara gitmeye devam edeceğiz. Fenerbahçe sevdamız babadan geliyor" diye konuştu.