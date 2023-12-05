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Ölümlü Dünya 2 oyuncuları kimdir, konusu nedir? Ölümlü Dünya 2 nerede çekildi? Rekor açılış yaptı!

05.12.2023 00:09 | Son Güncelleme:
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Ölümlü Dünya 2 filmi oyuncuları ve konusu gibi detaylar merak edildi. İlk filmi 2018 yılında çekilen Ölümlü Dünya filminin devamı olan film, 1 Aralık'ta vizyona girdi. Ölümlü Dünya 2 filmi bir rekora imza atarak 400.000 üstü izlenme oranıyla yılın en iyi açılış yapan Türk komedi yapımı oldu. Filmi seyretmek isteyen sinemaseverler Ölümlü Dünya 2 filmine dair detaylı bilgiye ulaşmak istiyor. Peki, Ölümlü Dünya 2 oyuncuları kimdir, konusu nedir? Ölümlü Dünya 2 nerede çekildi?

Ölümlü Dünya 2 filmi 1 Aralık'ta vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda ünlü oyuncu Ali Atay'ın oturduğu Ölümlü Dünya'nın devam filminde kadroya yeni oyuncular dahil oldu. Senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı film rekor açılış yaptı. İşte Ölümlü Dünya 2 filmine dair detaylı bilgiler...

ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 KONUSU

Ölümlü Dünya 2, kendi sorunlarıyla boğuşan Mermer ailesinin hikayesini konu ediyor. Artık hayatlarına kanun kaçağı olarak devam eden Mermer ailesinin her biri üyesi kendi sorunlarıyla boğuşur. Serhan, hamile olan Begüm'ü yeni yaşamlarına alıştırmakta güçlük çeker.

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Serhat, artık hayatında bir kadının eksikliğini çekerken, Gazanfer ise ailesini örgüte karşı bir arada tutmak için mücadele eder. Ancak Zafer'in örgütün eline düşmesi hepsinin hayatını alt üst eder. Zafer'e kavuşmak için yol arayan Gazanfer, çareyi eski bir dostundan yardım istemekte bulur. Mermer ailesi, bu sefer evlatlarına kavuşmak için son bir vurgun yapmak zorunda kalacaktır.

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ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 OYUNCULARI

Ölümlü Dünya 2 filminin oyuncuları arasında Feyyaz Yiğit, Ahmet Mümtaz Taylan, İrem Sak, Alper Kul, Mehmet Özgür, Giray Altınok, Sarp Apak, Özgür Emre Yıldırım, Doğu Demirkol, Reha Özcan gibi isimler yer alıyor.

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