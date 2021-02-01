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Olumsuz hava şartları MASKİ’ye engel olamadı

01.02.2021 15:08 | Son Güncelleme:
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Olumsuz hava şartları MASKİ’ye engel olamadı

Olumsuz hava şartlarına rağmen hizmet ve yatırımlarında hız kesmeyen MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçesine bağlı Türkpiyala Mahallesinde içme suyu isale hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Olumsuz hava şartlarına rağmen hizmet ve yatırımlarında hız kesmeyen MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçesine bağlı Türkpiyala Mahallesinde içme suyu isale hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Kar kış demeden çalışmalarına devam eden İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri Soma’nın Türkpiyala Mahallesinde isale hattı döşeme çalışması hayata geçirdi. Olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmayı tamamlayan ekipler vatandaşın da takdirini kazandı.
Türkpiyala Muhtarı Recep Akar, “Çok memnunuz. MASKİ ekipleri çok güzel çalışıyor. Hatta büyük bir arıza meydana geldi. Hava şartları zor olmasına rağmen ekipler de çok kısa bir süre içerisinde isale hattının arızalı bölümünü yeniledi. Bizleri yalnız bırakmayan Cengiz Ergün Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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