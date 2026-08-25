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"Ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor! 300 yıllık ağaçlardan hala ürün alıyorlar

Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Gümüşsu Mahallesi’nde yetiştirilen hünnapta hasat heyecanı başladı. Uzak Doğu kökenli olduğu bilinen ve halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak anılan hünnap, bölgede yüzlerce yıllık ağaçların yanı sıra genç bahçelerde de yetiştiriliyor.

"Ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor! 300 yıllık ağaçlardan hala ürün alıyorlar
Gökçen Kökden

Denizli’nin Çivril ilçesi Gümüşsu Mahallesi’nde hünnap üretimi yapan Hasan Bulut, dedesinden kalan yaklaşık 300 yıllık ağaçların yanında kendi yetiştirdiği fidanlardan gelişen 20 yıllık ağaçlardan da ürün aldığını belirtti.

"Ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor! 300 yıllık ağaçlardan hala ürün alıyorlar 1

Geçmişten bugüne üç geleneksel hünnap çeşidinin yetiştirildiğini anlatan Bulut, yaptıkları çalışmalar ve aşılama yöntemleriyle çeşit sayısını artırdıklarını söyledi. Bulut, "Uzun çalışmalar ve aşılamalarla hünnap çeşitliliğimizi artırdık. Bugün 20’ye yakın çeşidimiz var. Hem iç piyasaya hem de yurt dışına satış yapıyoruz. Geleneksel türlerin yanı sıra aşılama ile geliştirilen çeşitler de büyük ilgi görüyor" dedi.

"Ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor! 300 yıllık ağaçlardan hala ürün alıyorlar 2

Hünnap meyvesinin farklı şekillerde tüketilebildiğini ifade eden Bulut, taze olarak yenilen meyvenin kurutularak kış aylarında da tüketildiğini, bazı vatandaşların ise çayını yaptığını dile getirdi.

7-8 TON ÜRÜN BEKLENİYOR

Bahçesinde hem asırlık hem de genç hünnap ağaçları bulunduğunu belirten Bulut, yıllık üretiminin 7-8 ton civarında olduğunu söyledi. Bu yıl yağışların iyi geçmesi nedeniyle rekoltede artış beklediğini aktaran Bulut, "Hünnap bakımı zahmetsiz ancak toplaması zor bir meyve. Faydaları ise saymakla bitmiyor. Çin ve Uzak Doğu geleneksel tıbbında ‘ölümsüzlük meyvesi’ olarak kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

700'E YAKIN AĞAÇ 17 FARKLI TÜR

"Ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor! 300 yıllık ağaçlardan hala ürün alıyorlar 3

Gümüşsu’da hünnap üretimini geliştirmek için yıllardır çalışma yapan Bulut, aşılama yöntemiyle yeni türler elde ettiklerini belirtti. Bahçesinde kiraz ve ceviz ağaçlarının yanı sıra son yıllarda diktiği yeni hünnap fidanlarının da bulunduğunu söyleyen Bulut, toplam ağaç sayısının 700’e yaklaştığını kaydetti. Bulut, "Son olarak 5 yıl önce diktiğim 120 ağaçla birlikte yaklaşık 17 türden 7-8 ton hünnap hasat etmeyi bekliyorum. Hünnap üretiminde zirai ilaç kullanılmadığı için maliyeti düşük, kazancı güzel bir meyve" diye konuştu.

HASAT EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAK

Denizli’de üretiminin özellikle Gümüşsu Mahallesi’nde yoğunlaştığı hünnapta hasadın eylül ayının başında başlayıp ekim sonu ve kasım ayının ilk haftalarına kadar sürmesi bekleniyor. Gümüşsu’da yetiştirilen hünnapların iç piyasanın yanı sıra farklı bölgelere ve yurt dışına gönderilmesi, ürüne olan talebin de her yıl artmasını sağlıyor.
(UZ-FK-MB-E)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli hünnap
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