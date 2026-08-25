Bu çorba 2 yıl saklanabiliyor! "Damarlarınıza kadar hissedersiniz"

Kışlık hazırlık için köyde tarhana yapımında komşular birbirlerine yardım ederek imece geleneğini yaşatıyor. Kazanlarda yoğurt bir süre pişiriliyor. Ardından tuz, hamur, yarma ve tereyağı ilave edilerek hazırlanan tarhana bulamacı dinlenmeye bırakılıyor. Hazırlanan sıcak bulamaç ellerde çanak gibi şekillendirilerek kurutuluyor. Çanak tarhana, uygun şartlarda 2 yıl kadar saklanabiliyor.

"GELENEĞİ SÜRDÜRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Komşularıyla birlikte tarhanayı şekillendiren Şöhret Gözaydın, "Köyümüzde tarhana mesaisi başladı. Büyüklerimizden öğrendiğimiz bu geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Meliha Akça da, tarhanaya çanak şekli vermenin köylerine özgü olduğunu söyledi.

"DAMARLARINIZA KADAR HİSSEDERSİNİZ. COĞRAFİ İŞARET ALINSIN"

Çanak tarhananın geleneksel bir lezzet olduğunu vurgulayan Ziya Celep ise, "Tarhana çorbasını içtiğinizi damarlarınıza kadar hissedersiniz. Kurusu 2 yıl kadar saklanabilir. Çanak tarhanamıza coğrafi işaret alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır