Ölür dendi hayata döndü

Sivas’ta geçtiğimiz ay yolda yürüdüğü sırada kalbi sıkışan 52 yaşındaki Resul Koç, acilen Sivas Medicana Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tetkikler sonucu Koç’un aort damarının yırtığı tespit edildi. Hayati riski bulunan ve çok az yaşama şansı görülen Koç, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kasım Doğan tarafından zaman kaybedilmeden ameliyata alındı. Operasyon yaklaşık 10 saat sürdü. Riskli bir ameliyat geçiren Koç, adeta ölümden dönerek kısa sürede sağlığına kavuştu.

Kalp Damar Cerrahisi Prof. Dr. Kasım Doğan, hastanın aort damarında yırtık tespit ettiklerini ve zaman geçmeden hemen ameliyata aldıklarını dile getirerek, “Şiddeti göğüs ağrısı ile hastanemize başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda ’aort diseksiyonu’ olduğunu tespit ettik ve acilen hastayı ameliyata aldık. Aort diseksiyonu oldukça yüksek riskli, çok sık rastlanmayan bir durum. Daha çok erkeklerde görülüyor ama kadınlarda da 45-60 yaş arasında görülebilen bir rahatsızlık. Daha çok doğuştan aort duvarında anormaller olan insanlarda, daha önce sefil hastalığı geçirmiş insanlarda, damar sertliği olan insanlarda ve tansiyonu yüksek olan insanlarda görülen bir problemdir. Normalde aortamız 3 tabakadan oluşuyor. En içteki tabaka yırtılıp kan iki tabaka arasında aşağıya kadar ilerliyor. Dolayısıyla aortadan çıkan bütün damarların ağızları tıkanıyor ve çoğu zaman hastaları kaybediyoruz. Tanı konulmadan hastaların büyük bir kısmı yüzde 40 kadar hastaneye gelmeden önce hayatını kaybediliyor. Tanı konulduktan sonrada her saat başı bunların yüzde 1’i kaybediliyor. Böylelikle ameliyatı çok önce yapmak lazım. Çünkü zaman kaybedildikçe risk oranı gittikçe artmaktadır. Bu hastaya tanı konuldu. Kısa bir hazırlıktan sonra ameliyata aldık. Ameliyatta yapılması gereken o yırtığın başladığı yerin suni bir damarla değiştirilmesi, böylelikle ameliyatı çok incelikli yapılıyor. Tabi bu aortaları çok gevrek olduğu için bunlara dikiş koymakta çok zor. Dikiş konulduğu zaman damarlar yeniden yırtılıyor. Bu nedenle biraz daha özellik isteyen, tecrübe isteyen bir ameliyat. Geç kalındığı zaman hasta hayatını kaybedebilir” dedi.