Olympiakos 4 - 0 Krasnodar (Şampiyonlar Ligi Play-Off turu)

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçlarında bu akşam 3 karşılaşma oynandı.
Yunan ekibi Olympiakos da Rus takımı Krasnodar'u farklı mağlup ederken, Hırvat ekibi Dinama Zagreb ise Norveç takımı Rosenborg'u net skorla geçti.
Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Dinamo Zagreb: 2 - Rosenborg: 0
Olympiakos: 4 - Krasnodar: 0
Young Boys: 2 - Kızılyıldız: 2
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