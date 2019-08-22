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Olympiakos 4 - 0 Krasnodar (Şampiyonlar Ligi Play-Off turu)

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 22.08.2019 09:51 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos, Rusya temsilcisi Krasnodar'u 4-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj yakaladı.

Olympiakos 4 - 0 Krasnodar (Şampiyonlar Ligi Play-Off turu)

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçlarında bu akşam 3 karşılaşma oynandı.

Yunan ekibi Olympiakos da Rus takımı Krasnodar'u farklı mağlup ederken, Hırvat ekibi Dinama Zagreb ise Norveç takımı Rosenborg'u net skorla geçti.

Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Zagreb: 2 - Rosenborg: 0
Olympiakos: 4 - Krasnodar: 0
Young Boys: 2 - Kızılyıldız: 2

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Şampiyonlar Ligi Olympiakos krasnodar

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