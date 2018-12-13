Olympiakos 88 - 81 Anadolu Efes (THY Euroleague)

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos'a 88-81 yenildi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, ligdeki 4. mağlubiyetini alırken, Olympiakos 7. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Olympiakos, Milutinov ve Printezis'in pota altındaki etkili oyunuyla 5. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 12-2. Anadolu Efes, rakibine Motum ve Simon ile cevap vermeye çalışsa da ilk çeyrek Yunanistan temsilcisinin 25-12 üstünlüğüyle tamamlandı.

Anadolu Efes, müsabakanın ikinci çeyreğine Moerman ve Larkin'in üç sayılık basketleriyle 12. dakikada farkı tek hanelere (27-18) indirerek girdi. Dunston, Anderson ve Larkin'in basketleriyle 9-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 14. dakikada farkı 3 sayıya kadar indirdi: 27-24. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve Olympiakos soyunma odasına 48-46 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da etkili başlayan lacivert-beyazlılar, Anderson ve Larkin'in basketleriyle 22. dakikada öne geçti: 50-51. Anadolu Efes'in Larkin, Micic ve Moerman ile bulduğu basketlere Spanoulis, Milutinov ve Papanikolaou ile cevap veren Olympiakos, 29. dakikada eşitliği sağladı: 65-65. Kalan bölümde Micic ile üç sayılık basket bulan lacivert-beyazlılar, son periyoda 68-65 üstün girdi.