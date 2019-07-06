Olympiakos, Brandon Paul'u kadrosuna kattı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Yunan temsilcisi Olympiakos, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar bu kapsamında 2016-2017 sezonunda Anadolu Efes forması da giyen ABD'li basketbolcu Brandon Paul'u kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Paul ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
28 yaşındaki basketbolu, Olympiakos'ta Kevin Punter ve Antonis Koniaris’in ardından 3. dış transfer oldu. Paul geçtiğimiz sezon Çin Ligi'nde oynadığı Zhejiang Golden Bulls'ta 28.4 sayı, 9.1 ribaund ve 4.9 asist ortalamasıyla mücadele etti.
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